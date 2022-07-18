انتشال جثث 3 غرقى في نهر النيل والبحر اليوسفي بالمنيا

انتشل الأهالي في محافظة المنيا، اليوم الاثنين، جثث 3 غرقى بمناطق متفرقة بالمجري المائي لنهر النيل، والبحر اليوسفي في مركزي ملوي وبني مزار، وتم إيداع الجثث بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيق.

غرق طفل بنهر النيل أمام قرية «قلندول»

وقع حادث الغرق الأول بالمجري المائي داخل نهر النيل، حيث انتشل الأهالي جثة طفل يُدعى «منسي ي.»، 13 سنة، طالب، مقيم بإحدى قرى مركز ملوي، وكانت جثته طافية بالنهر أمام قرية «قلندول»، التابعة لمركز ملوي، وتم نقلها للمشرحة، تحت تصرف سلطات التحقيق المختصة.

غرق طالب في البحر اليوسفي غرب المنيا

ووقع حادث الغرق الثاني داخل المجرى المائي لترعة البحر اليوسفي، في غرب المحافظة، حيث انتشل الأهالي جثة طالب آخر يُدعى «فادي ع.»، 16 سنة، من المجري المائي لترعة البحر اليوسفي، أمام قرية «معصرة حجاج»، التابعة لمركز بني مزار، وتم نقلها للمشرحة.

غرق طفل في النيل بقرية «الروضة» بملوي

ووقع حادث الغرق الثالث بدائرة مركز ملوي، حيث انتشل الأهالي جثة طفل يُدعى «محمد ع.»، 12 سنة، من المجرى المائي لنهر النيل أمام قرية «الروضة»، وتم نقلها لمشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة.

وكلفت النيابة العامة إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن بالتحري حول ظروف وملابسات وقائع الغرق الثلاث، التي تحررت عنها المحاضر اللازمة، وقررت انتداب مفتش الصحة بالمراكز التي شهدت وقائع الغرق، لتوقيع الكشف الطبي على الجثث وتحديد سبب الوفاة، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

وعادةً ما ترتفع حوادث الغرق داخل الترع والمجاري المائية ونهر النيل خلال أشهر الصيف بمحافظة المنيا، حيث يقصد الشباب والأطفال تلك المسطحات للاستحمام في فترة الظهيرة هرباً من ارتفاع درجة الحرارة.