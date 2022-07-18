مصرع وإصابة شابين سقطا من أعلى عقار في إيتاي البارود

لقى شاب مصرعه وأصيب آخر بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء سقوطهما من أعلى عقار بقرية «النشو»، التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، اليوم الاثنين، وجرى نقلهما إلى مستشفى إيتاي البارود العام، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

إخطار أمني بمصرع وإصابة شابين سقطا من علو

تلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطاراً من مركز شرطة إيتاي البارود يفيد استقبال المستشفى جثة شخص وآخر مصاب بجروح متفاوتة، إثر سقوطهما من أعلى عقار بقرية «النشو» التابعة لذات المركز، وتم التحفظ على جثته داخل ثلاجة حفظ الموتى، وعمل الفحوصات الطبية للمصاب، وجرى تحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

التحفظ على جثة المتوفي تحت تصرف النيابة

بالانتقال إلى مكان الحادث، تبين وفاة «محمد س. ح.»، 23 سنة، وجرى حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي البارود العام، تحت تصرف النيابة العامة، كما أصيب «محمد ر. ع.»، 18 سنة، بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم وكسر في الساق اليمنى ونزيف في البطن واشتباه ما بعد الارتجاج، وتم عمل الفحوصات الطبية والإسعافات الأولية، وجرى تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات واستكمال الإجراءات حيال الحادث.

وأصيب 9 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، في وقت سابق اليوم الاثنين، إثر وقوع حادثين متفرقين بمركزي إيتاي البارود ووادي النطرون، وتم نقلهم للمستشفيات المختصة، وعمل الفحوصات الطبية اللازمة، وتحررت المحاضر اللازمة لكل واقعة على حدة، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات في الحادث.