عادل الكلباني يشعل «السوشيال ميديا» مجددا بـ«بنطلون جينز وتيشرت»

أظهر مقطع فيديو قصير للإمام السابق للحرم المكي، عادل الكلباني، وهو يقود دراجة نارية من فئة «الهارلي»، وهو يرتدي بنطلون جينز وتيشرت وسترة ممتلئة بالشارات مثلما يفعل «البايكرز»، وسط تداول وتفاعل الجميع، الذي رأى البعض أنّه تطور غريب ومثير لشخص كان يؤم المسلمين في الحرم المكي الشريف.

عادل الكلباني يثير الجدل

واقعة عادل الكلباني ليست هي الأولى من نوعها التي أثارت الجدل سابقا، إذ إنّ إمام الحرم المكي السابق شارك من قبل في مقطع فيديو دعائي جديد لـ «موسم الرياض 2021» على طريقة مسلسل «صراع العروش»، الأمر الذي أثار جدلاً واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية.

أبرز المعلومات عن عادل الكلباني:

- اسمه الحقيقي عادل بن سالم بن سعيد الكلباني.

- يعمل إمام وخطيب سعودي.

- من مواليد العاصمة السعودية الرياض.

- كان إمامًا لجامع الملك خالد بالرياض زهاء 20 عامًا.

- كُلِّف بالمشاركة في إمامة المصلين بالحرم المكي الشريف.

- يشار إلى أنّ عادل الكلباني عمل في بداية حياته في الخطوط الجوية السعودية لمدة 6 سنوات.

- تتلمذ عادل الكلباني على يد عدد من الشيوخ، منهم الشيخ أحمد مصطفى والشيخ محمد بن نبهان بن حسين والشيخ عبد الله بن جبرين.

- حصل عادل الكلباني على إجازة في بعض قراءات القرآن.

- شارك عادل الكلبانى في الكثير من الأنشطة الدعوية في أرجاء السعودية، إضافة لإقامته للكثير من المحاضرات الدعوية.

- شارك عادل الكلباني في الكثير من البرامج التليفزيونية من خلال عدة قنوات كـ قناة الإخبارية السعودية وقناة الكويت وقناة العربية من خلال برنامج إضاءات وغيرها.

- صاحب فتوى تحليل الغناء والمعازف مضيفا بعدم وجود دليل يحرمه.

- بسبب هذه الفتوى دشنت حملة ضده من قبل العديد من الدعاة السعوديين كان أبرزهم المفتي العام للسعودية والشيخ صالح اللحيدان.