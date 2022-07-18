ضبط مركزين للحضانات غير مرخصين ودون إشراف طبي ببني سويف

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة في محافظة بني سويف، حملة تفتيشية على عدد من المراكز الطبية بمركز إهناسيا، غرب المحافظة، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، أسفرت عن ضبط مركزين حضانات للأطفال المبتسرين، غير مرخصين، ويعملان دون إشراف طبي، ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وقال الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة في بني سويف، إن إدارة العلاج الحر، برئاسة الدكتور أحمد عبدالعظيم، وبالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، وعضوية محمود فوزي، وتحت إشراف أحمد دهشان، رئيس الفرع الإقليمي بمحافظة بني سويف، شنت حملة تفتيشية أسفرت عن ضبط مركزين للحضانات والأطفال المبتسرين بمركز إهناسيا، وذلك لإدارتهما بدون ترخيص، وتبين بالمركز الأول وجود عدد ثلاث حالات أطفال حديثي الولادة، والمركز الثاني عدد 7 حالات.

حملة للصحة تكشف عدم وجود إشراف طبي على الحالات

كما تبين من المرور عدم وجود أطباء مشرفين علي تلك الحالات مما يعرض هولاء الأطفال للخطر وتم عمل محضر بتلك الواقعه وتم توفير أطباء للإشراف عليهم وجاري التنسيق لاخلاء المراكز تمهيدا لغلقها وتشميعها بالشمع الاحمر

محافظ بني سويف يشدد على استمرار الحملات على المنشآت الطبية

ومن جانبه، شدد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الطبية على مستوى المحافظة، لما تقوم به المحافظة من تنفيذ خطة رقابية في هذا الشأن، تضم كافة الجهات المعنية وذات الصلة.