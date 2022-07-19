تفاصيل مصرع شقيقين وابنة عمهما غرقا بسوهاج.. «كبروا وماتوا سوا»

3 أطفال لا يعرفون سواء البراءة والحب، سقط أحدهم في المياه، فتسابق طفل وابنة عمه لإنقاذه، ولم يتمكن من انتشالها، ولم يستطيعا الخروج وإنقاذ حياتهما، فظلوا في المياه لا يستطيع أحدهم إنقاذ نفسه أو دفع من معه، حتى غرقوا جميعا، دون أن يدري أحد، فوقع خبر غرقهم، كالصاعقة على أهالي القرية، والقرى المجاورة، وهلع الأهالي إلى «الترعة» التي بها جثث الأطفال.

تشييع جنازة الأطفال

وفي مشهد مهيب وحزين، شيّع المئات من أهالي قرية نجع الحمدية، ونجع أبو رمضان والقرى المجاورة جنازة الأطفال الثلاثة، وسط حالة من بكاء المواطنين، ونحيب وعويل النساء.

وصرحت الجهات المختصة بدفن الشقيقان وابنة عمهما، بعد مصرعهم غرقا، ويأتي ذلك إثر لهو أحدهم على حافة الترعة المجاورة للمنزل، انزلقت قدمه، وسقط بها ما نتج عنه غرقه ووفاته وحال قيام الثاني والثالثة بالنزول للترعة لمحاولة إنقاذه غرقا معاً، ونفيا الشبهة الجنائية.

إخطار أمني وبلاغ الحادث

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، والعميد علي العماري، رئيس مباحث المديرية، بورود إخطار من وحدة مباحث مركز المنشاة، بمصرع 3 أطفال غرقا.

وانتقل ضباط مباحث المنشاة وتبين وغرق «أدهم م ج م»، 4 سنوات، وشقيقه «مازن م ج م»، 9 سنوات، وأبنة عمهم «رضا ا ج م» 6 سنوات، ويقيمون بدائرة مركز المنشاة «جثث هامدة» إدعاء غرق.

وأفادت والدتا الطفلين الأول والثاني «نسمة.م.ع»، 30 سنة، ربة منزل، ووالد الثالثة «السيد ج م ح»، 34 سنة، سائق، ويقيمان بذات الناحية، بالمنشاة جنوب سوهاج بأنه حال لهو نجل الأولي على حافة الترعة المجاورة للمنزل إنزلقت قدمه وسقط بها ما نتج عنه غرقه ووفاته وحال قيام الثاني والثالثة بالنزول للترعة لمحاولة إنقاذه غرقا معاً، ونفيا الشبهة الجنائية، وتحرر المحضر اللازم، وأبلغت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.