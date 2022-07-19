إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالبحيرة

أصيب قبل قليل 5 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر انقلاب سيارة نصف نقل، بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى كوم حمادة التخصصي للعلاج وجارٍ تحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطارًا بالحادث

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة كوم حمادة يفيد انقلاب سيارة نصف نقل بطريق المنوفية مركز بدر ووجود مصابين، وجري نقلهم إلى مستشفى كوم حمادة لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة.

الانتقال إلى مكان الحادث

وبالانتقال إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من: يوسف محمد عبدالونيس 15 سنة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم وكسر في الساق اليمنى، ومحمد نعيم الشقة 25 سنة مصاب بكدمات متفرقة بأنحاء الجسم وكسر في الذراع اليسرى واشتباه نزيف في البطن، وعيد عبدالستار عليمى 50 سنة مصاب باشتباه نزيف في البطن واشتباه ما بعد الارتجاج وكسر في الساق اليمنى، وأحمد عبدالرحمن محمد علي 35 سنة مصاب بكدمات متفرقة وكسر في الساق اليسرى واشتباه ما بعد الارتجاج، وعبدالنبي عبدالونيس مسلم 38 سنة، مصاب باشتباه نزيف في البطن، واشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وجميعهم يقيمون بالمنوفية.

نقل المصابين إلى المستشفى

وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث.

وجارٍ تقديم الإسعافات الطبية لهم وتحرير محضر بالواقعة.