زوج صاحبة مركز التجميل بالمحلة يحرر محضرا ضد العروس: تصريحاتها كذب وافتراء

أعلن محمد طارق، زوج صاحبة مركز التجميل بالمحلة، الذي شهد واقعة «المكيب أرتست»، وغسيل العروس «آلاء. ا»، وجهها لمسح المكياج قبل لحظات من حفل خطوبتها على عريسها في إحدى قاعات الأفراح بالمحلة الكبرى، عن تحرير محضر ضد العروس، وكل من هاجم المركز على صفحات «الفيسبوك» وروج لأمور غير صحيحة عن الواقعة.

تفريغ كاميرات المراقبة

وكشف زوج صاحبة مركز التجميل بالمحلة، أن كاميرات المراقبة الموجودة في مركز التجميل سجلت الواقعة من بدايتها وحتى النهاية بالصوت والصورة، موضحًا أن ما قالته العروس وبعض رواد صفحات «الفيسبوك» غير صحيح بشأن إجبار العروس على غسل وجهها أو دفع ثمن «ميكب أرتست حفل خطوبة».

وأضاف أنه تواصل مع المحامي وجرى تفريغ كاميرات المراقبة، وسيتم إرفاق ذلك في المحضر، لافتًا إلى أن كل كلمة قالتها العروس كذب وافتراء وكان له تأثير سلبي على سمعة مركز التجميل، وأيضًا تعرض زوجته إلى وعكة صحية، ما أسفر عن نقلها إلى مستشفى لتلقي العلاج.

زوج صاحبة مركز التجميل يتواصل مع العروس

وأوضح أنه حرص على التواصل مع العروس بعد لحظات من نشر تفاصيل الواقعة على صفحات «الفيسبوك»، من أجل مطالبتها بتوضيح الأمر وإظهار الحقيقة، وأن مركز التجميل لم يجبرها على غسيل وجهها كما أشيع عبر صفحات «الفيسبوك»، غير أنها رفضت، وقالت: «خطيبي رافض أي ظهور لي»، لافتا إلى انه احترم رغبتها في ذلك حفاظًا على علاقتها مع خطيبها، غير أنه فوجئ في اليوم التالي بوجود صفحة فيسبوك تحمل صورة العروس وخطيبها، وهاجمت مركز التجميل وادعت أنها أجبرت بالفعل على غسيل وجهها.