حزن بين طلاب الثانوية في البحيرة عقب امتحان الجبر: صعب والوقت لا يكفي

عبر طلاب الثانوية العامة شعبة علمي رياضة بلجان محافظة البحيرة اليوم، عن حزنهم عقب الانتهاء من أداء امتحان الجبر والهندسة الفراغية، حيث أشاروا إلى أنه تضمن العديد من الأسئلة الصعبة.

وذكر البعض من طلاب الثانوية العامة بالبحيرة، أن الوقت المخصص للإجابة على أسئلة الامتحان الجبر والهندسة الفراغية لم يكن كافيًا، مضيفين أن أسئلة الامتحان تتطلب المزيد من الوقت.

الامتحانات تسير في هدوء تام

وأكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن امتحان اليوم يسير بشكل منتظم، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات المركزية لم تتلق أية شكاوى تؤثر على سير وانتظام الامتحانات، والطلاب أدوا الامتحانات وسط حالة من الهدوء.

الوقوف على مدى جاهزية اللجان

كما وجه المحافظ باستمرار المتابعة وتفعيل غرف العمليات المركزية بالوحدات المحلية والمديريات والشركات والجهات المعنية للوقوف على سير الامتحانات، مشددًا على جاهزية كل مقار لجان الامتحانات بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم.

انعقاد دائم لغرفة العمليات

وذكر محافظ البحيرة أن هناك انعقادًا دائمًا لغرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم التى تم ربطها بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، وذلك لمتابعة مدى الانضباط والنظام وحسن سيرها والتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية داخل اللجان بمختلف نطاق المحافظة.

فرحة عقب امتحان الجيولوجيا

وشهد محيط لجان الامتحانات في البحيرة يوم الأحد الماضي حالة من الفرح على وجوه طلاب الثانوية العامة، شعبة علمي علوم وأولياء أمورهم عقب سهولة امتحان الجيولوجيا، حيث أشادوا بسهولة أسئلة الامتحان، قائلين: «الحمد لله عوّضنا عن صعوبة امتحان الفيزياء».