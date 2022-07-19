«مصنعي السيارات»: تجار «المستعمل» مصابون بالجشع.. ولا ننصح بالشراء حاليًا

شهدت سوق السيارات في مصر تراجعًا في المبيعات خلال الآونة الأخيرة، بسبب ارتفاع أسعار التوريد من قبل المنتجين العالميين، في وقت دفعت الأسعار المرتفعة للسيارات «الزيرو»، أسعار مثيلاتها المستعملة هي الأخرى إلى الارتفاع.

مبيعات محدودة بسوق السيارات.. أغلبها ملاكي

قال خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، إن حجم مبيعات السيارات التي تم بيعها في الفترة الأخيرة «قليل جدًا»، بسبب ارتفاع الأسعار في الوقت الحالي، موضحًا أن مبيعات الملاكي أعلى من السيارات الميكروباص وشاحنات النقل.

أضاف خالد سعد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن أسعار «المستعمل» ازدادت بشكل كبير، مع زيادة أسعار «الزيرو»، متهمًا التجار بـ«الجشع» في بيع «المستعمل» بأسعار مبالغ فيها.

انتهاء أزمة نقص الرقائق الإلكترونية 2023

عن موعد انتهاء أزمة نقص الرقائق الإلكترونية، قال أمين عام رابطة مصنعي السيارات، إن الأزمة لن تنتهي إلا عندما يحدث تَشبع لدولة الصين، التي تصنع الرقائق الإلكترونية، لأن الصين هي الدولة الوحيدة التي تمكنت من حل مشكلة الرقائق الإلكترونية، بإنتاجها وتغطية احتياجاتها المحلية، ويعتقد المسئولون بأن الازمة ستنتهي في منتصف العام المقبل.

توقفوا عن الشراء في الوقت الحالي

نصح سعد المواطنين بعدم شراء السيارات في الوقت الحالي، نظرًا لارتفاع أسعارها، ما لم تكن هناك أنظمة تقسيط ميسرة، معربًا عن إعجابه بفكرة التقسيط، باعتبارها وسيلة جيدة، لحل أزمة انهيار الأسعار في الوقت الحالي.

يذكر أن أسعار السيارات، كانت قد شهدت ارتفاعًا كبيرًا على الصعيد العالمي في الفترة الأخيرة، بسبب نقص الرقائق الإلكترونية، وارتفاع الخامات، قبل أن تضيف الحرب الروسية الإلكترونية، أعباءً أخرى للقطاع الصناعي العالمي، بالتوازي مع الآثار التي خلفتها جائحة كورونا.