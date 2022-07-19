مستشفيات مطروح تحقق أعلى جاهزية بإجازة العيد: إجراء 125 عملية جراحية

أعلن الدكتور احمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح أن مديرية الصحة وضعت خطة ناجحة للاستعداد لعيد الأضحى المبارك بالقطاع العلاجي بالمستشفيات، لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية الجيدة للمواطنين بالمستشفيات العامة والمركزية خلال إجازة العيد، مشيرًا إلى أن مستشفيات مطروح حققت أعلى مستوى من الجاهزية خلال أجازه عيد الأضحى المبارك، لاستقبال الحالات المرضية وخاصة حالات الطوارئ.

125 عملية وعلاج 11479 حالة طواريء

وقال وكيل صحة مطروح، اليوم الثلاثاء، إنه نتيجة لتلك الاستعدادات بجميع مستشفيات المحافظة خلال الفترة من يوم الجمعة الموافق 8 يوليو وحتى الجمعة 14 يوليو 2022 نجحنا في إجراء 125 عملية جراحية، وبلغ عدد حالات التردد على أقسام الاستقبال والطواريء 11479.

إجراء الأشعة للحالات المرضية

وأضاف وكيل صحة مطروح أن عدد حالات الدخول للأقسام المختلفة 464 حاله خاصة المترددين على الساحل الشمالي وعدد حالات الأشعة العادية 1091، وعدد حالات الأشعة المقطعية 421 في جميع مستشفيات مطروح خلال فترة عيد الأضحى فقط، كما أكد أنه خلال إجازة عيد الاضحى تم انعقاد غرفة الأزمات الرئيسية بديوان المديرية للربط بين غرف الأزمات بكافة المستشفيات التابعة لتقديم الدعم على مدار الساعة، والعمل على تذليل أي عقبات فور حدوثها، بما يساهم في تقديم الخدمات الطبية تشخيصية وعلاجية لائقة لأبناء مطروح بجميع المراكز والمدن من الحمام شرقا وحتى السلوم غربا وسيوة جنوبا، وقدم وكيل وزارة الصحة بخالص التقدير إلى فريق العمل من مديري الإدارات والمستشفيات والأطباء والتمريض والفنيين وجميع الخدمات المعاونة في مستشفيات محافظة مطروح، على الجهود المخلصة وحسن الأداء والتفاني في العمل، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وذكر أننا مستمرين في تقديم الخدمات الطبية المتميزة لجميع المترددين على المستشفيات طوال فترة المصيف مع زيادة الأعداد بتلك الفترة.