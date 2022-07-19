تامر حسني يخطف الأنظار ببوستر «عشأنجي»

طرح الفنان تامر حسني بوستر أغنيته الجديدة «عشأنجي»، قبل قليل، عبر حسابه الرسمي على إنستجرام.

نجاح أغنية«هدلعني»

وطرح تامر حسني برومو أغنيته الجديدة «عشأنجي»، بعد نجاح أغنية «هدلعني»، التي حققت نحو 15 مليون مشاهدة خلال أسبوع فقط عبر يوتيوب.

ويعرض فيلم «بحبك» لتامر حسني حاليا، في جميع دور العرض بمصر والوطن العربي، وبعض الدول الأجنبية، حسب ما أعلن الفنان عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

أحداث فيلم «بحبك»

وتدور أحداث فيلم بحبك حول رجل، يجسد شخصيته الفنان تامر حسني، يعيش قصتي حب، ويظهر اختلافا في إظهار صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.

وفيلم بحبك أول تجربة إخراجية للفنان تامر حسني، وهو تأليفه، وبطولته، إلى جانب هنا الزاهد، حمدي الميرغني، هدى المفتي، مدحت تيخا، وتميم عبده.

أغاني فيلم«بحبك»

وطرح تامر حسني خلال فيلم بحبك 4 أغنيات، وهي «هدلعني» كلمات تامر حسني، ألحان تامر حسني ومودي منير، توزيع جيزو، وأغنية «هتجوزك» من كلمات محمد القاياتي، ومن ألحان حمزه، وتوزيع أمين نبيل، وأغنية «وانت بعيد» كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، وأغنية «حياتنا» كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان إسلام زكي، وتوزيع إلهامي دهيمة وأحمد حسام نجاح.

امتداد عرض الفيلم في سنيمات

وأعلنت الشركة الموزعة لفيلم «بحبك»، مدّ عرضه في سنيمات كندا وأمريكا للأسبوع المقبل، بعد تحقيق إيرادات وصلت إلى مليون و342 ألفًا و636 جنيها.

ألبوم «عشأنجي»

يستعد تامر حسني لإطلاق البومه الجديد «عشأنجي» في حفله الغنائي يوم 22 يوليو في الساحل الشمالي، ويشهد الحفل الكثير من المفأجآت والتوقعات.