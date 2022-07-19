القضاء الأعلى العراقي يحقق في التسجيلات المسربة لنوري المالكي

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، أنّه سيبدأ التحقيق في التسريبات الصوتية الخاصة بزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، بحسب ما نقلته قناة العربية الإخبارية في نبأ عاجل منذ قليل.

تسجيلات مسربة

وسُرب تسجيل صوتي خامس لـ«المالكي»، وهو يتحدث عن علاقته الجيدة مع قيس الخزعلي قائد ميليشيا عصائب أهل الحقّ، لافتا إلى أنّ كتائب حزب الله والفتح والعصائب والفصائل وسيد الشهداء كلها تابعة مباشرة لإيران.

وطالب المالكي خلال التسجيل المسرب، باتباع خطّ الحرس الثوري الإيراني والابتعاد عن الاطّلاعات وتوكيل أمرهم بيد قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني.

تهديد مباشر

وسبق وتم تسريب تسجيل آخر للمالكي، جاء فيه تهديد مباشر بقتل مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، وهو ما علق عليه الأخير بالتعجب من صدور تهديدات بقتله من قبل حزب الدعوة.