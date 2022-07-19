أسامة الدليل: السيسي أشاد برؤية بن زايد الثاقبة فيما يخص ملف الطاقة

قال أسامة الدليل الكاتب الصحفي ورئيس قسم الشئون الدولية بصحيفة الأهرام، إنه من الضروري أن يكون هناك وعي لدى الشعوب عندما يتحدث القادة إليهم، خاصة إذا تضمن الحديث رسائل عديدة لمخاطبة الداخل والخارج أيضًا.

الدليل: رسائل عديدة في خطاب الشيخ محمد بن زايد الأول بعد توليه الحكم

وأضاف الدليل في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة رشوان في برنامج «هنا ماسبيرو» على شاشة «القناة الثانية المصرية»، أن خطاب رئيس دولة الإمارات الأول له، وقت توليه الحكم، تضمن العديد من الرسائل أكثرها للداخل وبعضها للخارج، موضحًا أنه خاطب الداخل للتأكيد على رفاهية وأمن ومستقبل المواطنين، وكذلك المقيمين بدولة الإمارات.

اهتمام عالمي بالخطاب لأهمية الإمارات على خريطة الطاقة والاستثمارات العالمية

وأوضح رئيس قسم الشئون الدولية بالأهرام أن الخطاب تضمن رؤية للمستقبل، وأن «شبكة CNN» حللت الخطاب وذكرت أنه تم استخدام كلمة الإمارات أكثر من مرة وغيرها من الأمور التي تدل على شدة واهتمام أمريكا بهذا الخطاب وبالإمارات بصفة عامة، منوهًا أن الإمارات دولة هامة ليس فقط في المحيط العربي إنما أيضًا على خريطة العالم للطاقة، وعلى خريطة الاستثمارات العالمية.

إشادة الرئيس السيسي بالرؤية الثاقبة للشيخ محمد بن زايد

ولفت «الدليل»، إلى أن أهم رسالة في المحيط الإقليمي والدولي هي التأكيد على أن الإمارات ستظل مورد موثوق به للطاقة، إضافة إلى الحفاظ على السلم والأمن، موضحًا أن إشادة الرئيس السيسي بقيادة الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة للشعب الإماراتي الشقيق في هذا التوقيت، هي إشادة بالرؤية الثاقبة بهذا الموضع في ظل معاناة العالم بسبب الطاقة، خاصة وأن الخطاب سبق زيارة بايدن إلى المنطقة.