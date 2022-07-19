تفاصيل محاولة شخص إنهاء حياة طليقته الممرضة في بورسعيد.. طعنتان بالصدر

في الساعات الاولى من فجر اليوم، عكر صفو هدوء الليل، سيطرة حالة من الفزع والرعب، على أهالي منطقة حي الزهور بمحافظة بور سعيد، وبالتحديد في أحد مستشفيات المنطقة ذاتها، إذ حاول شخص قتل إحدى الممرضات العاملات بالمستشفى، أمام أعين صديقاتها، وإصاباتها بطعنة نافذة في منطقتي البطن والصدر.

قرار الانفصال بداية الأزمة

بعد حياة زوجية بسيطة مرت على السيدة «ر. خ» صاحبة الـ31 عاما، تعمل ممرضة بأحد مستشفيات محافظة بور سعيد، انفصلت عن زوجها، لكن هذا الانفصال كان بداية للخلافات بينهما، الذي حاول أن يردها إليه، ومع إصرار الممرضة على عدم الرجوع قرر الانتقام منها.

فكرة التخلص من طليقته

راودت الزوج فكرة شيطانية للانتقام منها، عزم أمره على التخلص منها، وأصبح يُعد نفسه لهذا اليوم، وفي يوم الواقعة ذهب أمام المستشفى التي تعمل بها طليقته، وبعد انتهاء عمل الأخيرة، ترجلت خارج المبني برفقة أصدقائها، كانت هناك أعين شيطانية وخبيثة ترصد تحركاتها، لحين اللحظة المناسبة والانقضاض عليها.

طعن الزوجة ونقلها للمستشفى

بخطوات سريعة أعمى الغضب بصيرته، استهل الزوج سلاح أبيض «سكينة»، ووجها لطليقته بطعنتين نافذتين في منطقتي البطن والصدر، كانتا ستودي بحياة الممرضة، لكن العناية الإلهية تدخلت وأنقذتها، نقلت على آثرهما للمستشفى التي تعمل بها، وتم تشكيل فريق طبي لها لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مديرية أمن بور سعيد، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بنقل أمن أحد المستشفيات بحي الزهور «ر. خ»، التي تبلغ من العمر 31 عاما، بادعاء اعتداء من زوجها السابق، مصابة بجرح نافذ بالبطن والصدر، وحالتها العامة مستقرة، وكشف شهود العيان أن الشخص الذي اعتدى على الممرضة «صديقتهم» هو زوجها السابق.

وتبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية الأمن، أن الممرضة على خلاف مع زوجها السابق على أثر طلاقهما، وطعنها بعد انتهاء عملها في المستشفى فجر اليوم وأمرت النيابة العامة باستكمال التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث، وتم القاء القبض عليه وتبين أنه عاطل عن العمل وله معلومات جنائية، وبمواجهته اعتراف بارتكابه للواقعة.