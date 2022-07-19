منتجات أساسية في السوق لا يتجاوز سعرها 15 جنيها

على الرغم من وجود ارتفاع طفيف في نسب التضخم في مصر، نتيجة لأسباب عالمية، فإنّ هناك عدد من المنتجات الأساسية والسلع الغذائية التي تتوفر في جميع المحلات بالأسواق المحلية في جميع القرى والمحافظات، وبأسعار مناسبة لجميع الفئات.

منتجات لا يزيد سعرها عن 15 جنيهًا

وفي إطار حرص جريدة «الوطن» على متابعة الموضوعات الخدمية، التي تجذب وتثير اهتمام القراء والمتابعين، نستعرض من خلال التقرير التالي، بعض المنتجات والسلع الغذائية المختلفة التي لا يزيد سعرها عن 15 جنيهًا في الأسواق المحلية، والتي جاءت كالآتي:

منتجات الألبان لا تزيد عن 15 جنيها، وتباع في السوبر ماركت وهي كالآتي:

- علبة زبدة وزن 50 جراما بسعر 15 جنيها.

- علبة جبنة مثلثات «8 قطع» مصرية 14 جنيها.

- علبة جبنة مش وزن 250 جراما بسعر 10 جنيهات.

- علب جبنة بيضاء، وزن 250 جراما بسعر 10 جنيهات.

- علب زبادي بلدي وزن 180 جراما بنحو 7 جنيهات.

- زبادي فواكه شركات يتراوح سعرها ما بين 8-12 جنيها.

- علبة لبن وزن 450 جرامًا يبدأ من 12 إلى 14 جنيها.

- مشروبات الزبادي بالفواكه، يبدأ سعرها من 8 -15 جنيها.

- كيس مكرونة كل الأنواع وزن 450 جراما 7.5 جنيها.

- سعر برطمان الصلصة كل الأنواع 300 جرام بسعر 12 جنيها.

- كيس أرز وزن 900 جرام بسعر 11 إلى 14 جنيها.

- كيس دقيق وزن كيلو جرام 15 جنيها.

- كيس سكر وزن كيلو بسعر، حسب النوع والجودة 12.45 جنيه.

- علبة مرقة أنواع «لحوم، خضروات، دجاج» بسعر 10 جنيهات.

- كيس كاكاو خام وزن 100 جرام بسعر 12 جنيها.

علبة شاي وزن 100 جرام بسعر 12 جنيها.

علبة شاي وزن 150 جراما بسعر 15 جنيهًا.