افتتاح المقر المؤقت لمعهد علوم المواد والنانو تكنولوجي بجامعة أسيوط

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، تسخير إمكانات الجامعة لخدمة البحث العلمي، وخلق بيئة مناسبة تدعم كل البحوث التطبيقية والبينية لجميع الباحثين من مختلف التخصصات، ما أثمر عن إنشاء 3 معامل بحثية خلال الثلاث سنوات الماضية، فضلاَ عن منح أول درجة ماجستير في تخصص البيولوجيا والبحوث الجزيئية، وهو التطوير التي سعت إدارة الجامعة دومًا على دعمه ورعايته سواء ماليًا أو إداريًا أو علميًا.

جاء ذلك خلال افتتاحه للمقر المؤقت لمعهد علوم المواد والنانو تكنولوجي بقسم علوم الحيوان بكلية العلوم، بحضور الدكتور أحمد جعيص رئيس جامعة أسيوط السابق وصاحب فكرة إنشاء المعهد.

خدمات بحثية متنوعة

وأشاد رئيس الجامعة بفكرة إنشاء المعهد، وما يقدمه من خدمات بحثية متنوعة للباحثين من داخل وخارج الجامعة، مشيدا بالتعاون القائم بين إدارة الجامعة وأعضاء مجلسها وجهازها الإداري، والذي أثمر عن إنجاز العديد من الأعمال في وقت قياسي.

جمع كافة الباحثين من داخل و خارج الجامعة

وأوضح الدكتور أحمد جعيص، أن فكرة معهد علوم المواد و النانو تكنولوجي جاءت بهدف جمع كل الباحثين من داخل وخارج الجامعة، من خلال ما يضمه المعهد من الأجهزة العلمية والبحثية المتطورة، والتي تغطي كل التخصصات العلمية التي يدرسها الباحثين في مختلف كليات الجامعة في معمل واحد، ليكون مركزا عالميا متخصصا في علوم المواد و تكنولوجيا النانو وتطبيقاتها المختلفة.