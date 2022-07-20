لو مسافر.. اعرف مستلزمات المصيف بكام من عوامات لمايوهات

مع ارتفاع درجات الحرارة وانتهاء امتحانات الصفوف الدراسية المختلفة وبدء عطلة نهاية العام، يسافر العديد من الأشخاص والأسر إلى المصايف المختلفة لقضاء أوقات مميزة مع الأهل وأخذ قسط من الراحة في ظل أجواء ساحرة على شواطئ البحار.

وفي تلك الفترة، يسعى الكثيرون إلى شراء مستلزمات المصايف قبل السفر، التي تتنوع بين ملابس وأدوات وألعاب أطفال ومستلزمات الإقامة في المدن الساحلية.

وفيما يلي نعرض أبرز أسعار مستلزمات المصايف وفق أحد مواقع التسوق الشهيرة عبر الإنترنت:

أسعار مستلزمات المصايف

تحتاج الفتيات إلى امتلاك مايوهات عند النزول للبحر، وتختلفت أسعارها وفق الشكل والخامة كما يلي:

مايوه بوركيني للمحجبات مكون من 3 قطع ضد المياه، بسعر يصل إلى 434 جنيها، مايوه سباحة ليجيت بسعر يصل إلى 631 جنيها.

مايوه شرعي يتكون من فيست طويل وبنطال وبونية الرأس تركواز بسعر يصل إلى 425 جنيها.

عوامة قابلة للنفخ على شكل مرتبة من انتكس بسعر يصل إلى 56 جنيها.

عوامة قابلة للنفخ شكل بطة زهري بسعر 500 جنيه.

مفرش سفرة مشمع، مفرش بلاستيك مبطن للمصيف وللحفلات والتنزة الخارجي، مفرش للاستخدام اليومي مقاوم للماء مقاس 137*183 سم، بسعر يصل إلى 100 جنيه.

لعبة مدفع مياه سهلة الاستخدام مناسبة لأغراض الرحلات والمصيف في البحر وحمامات السباحة بسعر يصل إلى 60 جنيها.

منشر غسيل تركي محمول خلال السفر للمصيف أو زيادة عدد مرات الغسيل بسعر يصل إلى 225 جنيها.

عوامة بحر شكل جاكيت بسعر يصل إلى 102 جنيه.

مجموعة ألعاب الشاطئ من 8 قطع حيوانات بسعر 150 جنيها.

طائرة ورقية هوائية على شكل نسر للأطفال لرحلات الصيف ووتر بروف ضد الماء، بسعر يصل إلى 245 جنيها.

طائرة ورقية على شكل خفاش للأطفال ووتر بروف ضد الماء بسعر يصل إلى 149 جنيها.

كرسي بار زان للمطبخ والمصيف بسعر 325 جنيها.

طواقي الاستحمام لتغطية الشعر مرنة وقابلة لإعادة الاستخدام ومقاومة للماء مع رباط استك من الدانتيل، تستخدم في المنزل والسفر والفندق، عبوة من 6 قطع بسعر 55 جنيها.