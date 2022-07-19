كليب شاهين الجديد يتخطى الـ200 ألف مشاهدة في أقل من 24 ساعة

نجح كليب شاهين الجديد «سترة»، الذي تم طرحه عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، في تحقيق نجاح كبير، ودخل ضمن قائمة التريند في أقل من 24 ساعة من طرحه.

ونجح كليب شاهين الجديد في احتلال المرتبة العاشرة ضمن تريندات موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وذلك من خلال تحقيقه نسبة مشاهدة تخطت 200 ألف بعد 22 ساعة فقط من طرحه.

كليب شاهين الجديد يتصدر التريند

وأغنية سترة التي قدمها المطرب شاهين من كلماته، وتم تقديمها على طريقة الفيديو كليب، وهي من إخراج نيروز أبو زيد، وظهر كضيف شرف في الفيديو كليب الفنان عباس أبو الحسن بشخصية صديق المطرب الذي يجلس معه ويتحاوران سويا ويلعبان الألعاب المفضلة لهما مع بعضهما البعض ولاقى حضوره نجاحا وإشادات كبيرة من قبل الجمهور.

كلمات أغنية سترة

وتقول كلمات كليب شاهين الجديد:

نفسنا في السترة أو في الكاماسوترا

نفسي أشيل البوردر اتمشي لاوروب

نحلم بالليل فنصحي نفتح ابواب مسوجرة

ادخن خضرة و متحطش في النوتي كورنر

نفسي في الپرادس و في حفل راقص

نفسي في طيارة خاصة توديني مراكش

نفسي أخد أجري في كلمتين منغير ما أتناقش

نفسي في السعد عشان أحسن الملافظ

نفسي عزرائيل يديني إنذار

نفسي الحب يزيد زي الأسعار

نفسي أجاريك بس أنا عندي صداع

يذكر أن مطرب الراب شاهين، ظهر في أحد البرامج مؤخرا، وكشف عن معاناته بعد وفاة والده بأنه اضطر للعمل كول سنتر من أجل احتياجه للمال، مؤكدا أنه لم يكن يسعى أبدا إلى السفر خارج مصر ولكنه فعل ذلك مضطرا.