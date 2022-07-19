السويس تستعد لاستقبال فعاليات سينما الشعب.. التذكرة بـ20 جنيها

تستعد محافظة السويس لاستقبال فعاليات سينما الشعب، والتي تتمثل في عرض أحدث الأفلام بمسرح قصر الثقافة، وذلك بأسعار دخول رمزية، وهو المشروع الذي تبنته وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبد الدايم، على أن يتاح دخول ذوي الهمم مجاناً خلال الحفلات الصباحبة أيام الجمع والعطلات.

تجهيز مسرح قصر الثقافة

وتُجرى الاستعدادات النهائيةعلى قدم وساق لتنفيذ المرحلة الرابعة من سينما الشعب بمحافظة السويس لعرض أحدث الأفلام على مسرح قصر ثقافة السويس، وذلك بهدف إثراء الوعى الثقافي والفني لدى مختلف طبقات المجتمع.

وذكر عبد المنعم حلاوة، مدير عام فرع ثقافة السويس، أن سعر التذكرة 20 جنيها في الفترة الصباحية، عدا أيام الجمعة والسبت والعطلات الرسمية والأعياد، و40 جنيها خلال الفترة المسائية بالنسبة للحفلات التي تبدأ من الساعة 3 إلى الساعة 6 مساء، ومن الساعة 6 إلى الساعة 9 مساء، ومن الساعة 9 إلى الساعة 12 منتصف الليل، ومن الساعة 12 بعد منتصف الليل حتى الثالثة صباحا.

وأشار «حلاة» إلى أن الفترة الصباحية في أيام الجمعة والسبت والعطلات الرسمية والأعياد، سيسمح لذوي الهمم بالدخول مجانا.

وأشار «حلاوة»، إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص وزارة الثقافة على نشر الثقافة التوعوية وتشجيع الموهوبين والمبدعين في كل المجالات الفنية والثقافية.

مناقشة رواية «السلسال الملعون» بنادي الأدب

في سياق آخر، أقام نادي الأدب بقصر ثقافة السويس ندوة لمناقشة رواية «السلسال الملعون»، للأديبة الصاعدة أسماء يماني، والتى ناقشتها الشاعرة والناقدة فكرية غانم، وأدار اللقاء الأديب مجدي متولي إبراهيم، ونالت المناقشات إعجاب كثير من الحضور، أعقبها أمسية شعرية لنخبة من شعراء السويس المتميزين.