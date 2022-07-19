رشوان: النيابة لا تملك الإفراج الجماعي.. وتبحث موقف كل محبوس احتياطيا على حده

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، المنسق العام للحوار الوطني، إن النيابة العامة لا تجزئ في الإفراج عن المتهمين، إذ لا يوجد حبس جماعي في القانون المصري، «النيابة العامة حتى لو فيه 1000 متهم في قضية، بيبقى كل متهم يتم التحقيق معه على حده».

«رشوان»: النيابة العامة لا تملك قرارا بالإفراج الجماعي

وأضاف «رشوان»، خلال مؤتمر صحفي، اليوم أن «النيابة العامة لا تملك الإفراج الجماعي، بينما يتم بحث كل تصرف حول شخص بعينه وحالة بعينها، والنيابة العامة والمحكمة المختصة في الحبس الاحتياطي هما فقط الجهتين اللتين تملكان الحق دون غيرهما في الإفراج عن المحبوسين احتياطيا».

صلاحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي الإفراج عن المحكوم عليهم

وأشار نقيب الصحفيين والمنسق العام للحوار الوطني، إلى أن صلاحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي تتعلق بالإفراج عن المحكوم عليهم أما «غير المحكوم عليهم» فموقفهم بيد النيابة العامة وهى ذات الصلاحية الوحيدة والمطلقة في ذلك ولا يملك أي شخص أو أي جهة رسمية أو تنفيذية أو شبه رسمية أن تخاطب النيابة العامة وتطلب منها الإفراج عن أحد، لأنه لا صفة لأحد امام النيابة العامة سوى للمتهم أو محاميه.

وتابع «رشوان» قائلا: نشكر الرئيس على قرارات العفو الرئاسي عن المحكوم عليهم في قضايا رأي ولم يتورطوا في دم أو عنف أو تخريب، ونأمل أن تُستكمل قرارات العفو الرئاسي.