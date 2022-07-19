إلغاء شرط السن للطلبة المتقدمين للمدارس الثانوية الفنية للتمريض بقنا

قرر اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، إلغاء شرط السن للطلبة المتقدمين للمدارس الثانوية الفنية للتمريض، بناءاً على القرار رقم 265 لسنة 2022، الذي أصدره وزيرا الصحة والسكان، والتربية والتعليم والتعليم الفني.

إلغاء بند السن من شروط التقديم

وقال محافظ قنا، إن القرار نص على أن يلغى البند رقم 3 من المادة رقم 2 من قرار وزيري الصحة والسكان والتربية والتعليم والتعليم الفني، رقم 630 لسنة 2011، والذي ينص على «ألا يقل السن في بداية العام الدراسي عن 15 عاما، ويجوز النزول بالسن ثلاثة أشهر في حال احتياج المديرية وعدم استكمال الأعداد المطلوبة، مع مراعاة المجموع الأعلى بالدرجات).

شروط التقديم وقبول الملفات

وأضاف محافظ قنان أنه بناءاً على ما تقدم يتم قبول جميع طلبات راغبي التقدم للمدارس الثانوية الفنية للتمريض من خريجي المدارس الإعدادية للعام الدراسي 2021 / 2022 دون التقيّد بالسن، بشرط استيفاء باقي الشروط المُعلن عنها مسبقا، مع استمرار تلقي الطلبات حتى 31 يوليو الجاري، ودمج ملفات المتقدمين الجدد مع من تقدموا منذ فتح باب التقديم، ويتم المفاضلة بين المتقدمين طبقا لأعلى المجاميع، وتطبيق القواعد للجميع دون اعطاء أولوية لكبار السن، حرصا على مبدأ المساواة والعدل بين الطلبة.