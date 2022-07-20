حبس شاب بعد هتكه عرض والدته في الإسكندرية بسبب المخدرات

قررت نيابة الدخيلة غرب محافظة الإسكندرية، أمس الثلاثاء، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بهتك عرض والدته بمحل سكنها بدائرة القسم، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا يفيد بقيام عاطل بالتعدي على والدته وهتك عرضها بالقوة، بالشقة مسكنهم بدائرة القسم.

تفاصيل الواقعة

وتبين من التحقيقات، اعتداء المتهم «ك.م.ع» 21 عاما، عاطل عقب عودته ليلا متعاطي المخدرات، على والدته وهتك عرضها بالقوة وبحوزته سلاح أبيض، فقامت والدته بتحرير محضر تجاهه.

تحليل دم للمتهم

وكلفت النيابة بإجراء تحليل دم للمتهم، للتأكد من تعاطيه للمواد المخدرات، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، وذلك بعدما تحرر محضر رقم 21949 لسنة 2022 جنح قسم شرطة الدخيلة، والعرض علي النيابة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

قصص هتك العرض في الإسكندرية

وكانت الإسكندرية قد شهدت صدور 3 أحكام بحق 3 أشخاص مختلفين قاموا بهتك عرض فتيات صغيرات في عمر الطفولة، خلال ال3 أشهر الأولى من العام الجاري، حيث حكمت المحكمة حينها ب7 سنوات على كل متهم آنذاك.

ويعد أبرز تلك القصص هو ما قام به خال فتاة تجاهها، وأخرى حملت سفاحا على يد شاب كانت تعاشره معاشرة الأزواج، والثالثة طفلة استغل شخص تواجدها في منزلها وحيدة وتهجم عليها.