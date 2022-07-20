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ابنة حسن أبوالسعود: خصومتنا معك أمام الله يوم القيامة.. وربنا مش هيغفر لك عشان صوتك حلو

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محمود الرفاعى
12:37 ص | الأربعاء 20 يوليو 2022
شيرين وحسن أبو السعود

شيرين وحسن أبو السعود

ردت رشا أبو السعود، ابنة الموسيقار الراحل حسن أبو السعود على تصريحات الفنانة شيرين عبد الوهاب التي أدلت بها مع الإعلامية والتي سخرت فيها من شكلها وقالت «أنا شكلي بقى شبه حسن أبو السعود».

رشا أبو السعود: والدي كان مريضا

قالت ابنة الموسيقار الراحل لـ«الوطن»: «شيرين لا تتذكر أن هناك يوما للحساب، كلنا كأسرة حسن أبو السعود خصوم لكي يوم القيامة، لن نسامحك على كل إساءة في حق شخص توفي غير قادر على الرد عن نفسه».

وأضافت: «ربنا مش هيسامحك ولا يغفر لك بسبب صوتك حلو أو لأنك مطربة مصر الأولى، ولكن هيحاسبك على أخلاقك وإنك بني آدمة أساءت في حق شخصيات قد توفيت وفارقت الحياة».

وتابعت: «ليه تخلي أسرة كاملة لا تستطيع النوم بسبب جملة جارحة تعلمين جيدا مدى صعوبتها وتعلمين أيضا أن والدنا لم يكن سمينا ولكنه كان مريضا بداء الفيل، ولم يكن قادرا على المشي بمفرده فكان ولا بد أن يصاحبه شخصان أثناء السير».

 

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بقلم محمود الرفاعى