ضبط شخص انتحل صفة موظف مرور للنصب على أصحاب السيارات

أعلنت وزارة الداخلية، عن ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بانتحال صفة موظف وإيهام مالكي السيارات بقدرته على إنهاء إجراءات التراخيص مقابل مبالغ مالية، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، وله معلومات جنائية.

جرى ضبط المتهم أثناء تواجده بمجمع تراخيص المرور

وذكرت الداخلية في بيان اليوم الاربعاء، إنه جرى ضبطه، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الجنائية الخطرة، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص، حال تواجده بمجمع تراخيص المرور منتحلًا صفة موظف بوحدة التراخيص .

أوضح البيان، أن المتهم حاول إيهام المواطنين بقدرته على إنهاء إجراءات تجديد وترخيص السيارات، وعثر بحوزته على رخصة تسيير سيارة باسم أحد الأشخاص، ومبلغ مالي.

المتهم اعترف بانتحاله صفة موظف بالمرور

أضاف البيان، أنه بمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بانتحاله صفة موظف بوحدة التراخيص والنصب على مالكي السيارات عقب إيهامهم بقدرته على إنهاء الإجراءات الترخيصية مقابل التحصل منهم على مبالغ مالية، وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.