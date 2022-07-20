اتحاد المصريين بالنمسا يشارك في الاحتفال باليوم الوطني.. «صور»

قال بهجت العبيدي الكاتب المصري المقيم بالنمسا، ومؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، إنّ وفدا رفيعا من الاتحاد، حرص على تلبية دعوة السفارة المصرية بفيينا للاحتفال باليوم الوطني لجمهورية مصر العربية، الذي أقيم أمس الثلاثاء بمقر السفارة المصرية بفيينا.

احتفال بمقر السفارة المصرية بفيينا

وأضاف مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري بالخارج، فى تصريح خاص لـ «الوطن»، أن وفد الاتحاد ضم أحمد نصار الأمين العام، والمهندس مجدي سليم عضو مجلس الإدارة.

وأوضح «العبيدي»، أن العديد من رموز الجالية المصرية وكذلك سفراء الدول العربية الشقيقة، وكذلك سفراء الدول الشقيقة والصديقة، حرصوا على تلبية دعوة السفير المصري بفيينا للاحتفال بالعيد الوطني.

ولفت إلى أن الحضور كان رفيعا نظرا لمكانة مصر في محيطها العربي ومجالها العالمي من ناحية واحتراما للبعثة الدبلوماسية المصرية بفيينا برئاسة السفير محمد الملا، الذي تحقق عن جدارة واستحقاق احترام أبناء الجالية المصرية، وتقدير السلطات النمساوية وممثلي الدول الشقيقة والصديقة، بحسب «العبيدي».

مكانة مصر في محيطها العربي

وتقدم مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، بالشكر للسفير محمد الملا، سفير جمهورية مصر العربية لدى النمسا وممثلها الدائم لدى المنظمات الدولية على الدعوة التي وجهها لمجلس إدارة الاتحاد العام للمصريين بالنمسا برئاسة المهندس حسام بازينة، وعلى رائع الاستقبال.

وأكد مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري، أن أفرع الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، حريصة على المشاركة فى النسخة الثالثة من مؤتمر «الكيانات المصرية والمصريين بالخارج»، وذلك نتيجة التواصل المستمر بين الاتحاد ووزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مشيرا إلى أن أفرع الاتحاد سجلت للمشاركة في مؤتمر «الكيانات المصرية والمصريين بالخارج»، الذي سيعقد في 14 أغسطس المقبل، وفقا لما أعلنته وزارة الهجرة المصرية.