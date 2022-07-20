الحكومة تجدد تحذيراتها من كورونا: ارتدوا الكمامات واحصلوا على اللقاح

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ زيادة إصابات كورونا مرة أخرى، تؤكد أهمية الالتزام بتطبيق اشتراطات الوقاية، وعلى رأسها ارتداء الكمامات الطبية، خاصة في أماكن التجمعات، مع الاستمرار في تلقي اللقاحات التي تحرص الدولة على توفيرها.

الموقف الوبائي لكورونا

واستعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة، خلال اجتماع الحكومة اليوم بمقرها بمدينة العلمين الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريرا بشأن الموقف الوبائي الحالي لفيروس كورونا، محليا وعالميا.

وأوضح الوزير، أنّ أعداد الإصابات بفيروس كورونا تزيد على مستوى العالم، للأسبوع الخامس على التوالي، بعد آخر انخفاض للحالات منذ الذروة الأخيرة في مارس 2022، حيث ارتفعت أعداد الإصابات والوفيات خلال الأسبوع من 4 إلى 10 يوليو 2022، بنسبة زيادة بلغت 15% للإصابات، و7% للوفيات، مقارنة بالأسبوع السابق له.

البرنامج القومي الإلكتروني لترصد الأمراض المعدية

وعلى الصعيد المحلي، أشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أنّ الأسبوع الـ 28 لعام 2022 الممتد في الفترة من 10 إلى 16 يوليو، شهد زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا، طبقا لبيانات البرنامج القومي الإلكتروني لترصد الأمراض المعدية، الذي يمثل بيانات 542 مستشفى على مستوى الجمهورية.

كما عرض الوزير موقف تلقي لقاحات فيروس كورونا المستجد محليا، موضحا أنّه جرى تقديم اللقاح لنحو 38 مليون شخص، من خلال 1393 مركزا لتقديم اللقاح على مستوى الجمهورية، مضيفا أنّ نسب إشغال العزل بمستشفيات وزارة الصحة والسكان، تعكس نتائج مطمئنة حتى الآن، حيث لا تتجاوز نسبة اشغال الأسرة الداخلية، 2%، و 12% لأسرة الرعاية المركزة، و4% لأجهزة التنفس الصناعي.