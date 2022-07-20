255 مليون جنيه تكلفة توسعات محطة مياه شمال حلوان

كلف مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، شركة مياه القاهرة الكبرى للشرب، إنهاء توسعات محطة مياه شمال حلوان بطاقة 200 ألف متر مكعب يوميًا، بتكلفة إجمالية 255 مليون جنيه من ميزانية الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، تمهيدًا لدخولها الخدمة في أسرع وقت ممكن؛ حتى يمكن للمواطن الاستفادة من الاستثمارات التي تضخها الدولة في قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وتوفير كوب ماء نقي والقضاء على المناطق الساخنة.

الانتهاء من المشروع طبقا للجدول الزمني المحدد

وأوضح المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، البدء في تنفيذ المشروع والانتهاء منه طبقا للجدول الزمني المحدد من شركة مياه القاهرة الكبرى للشرب، ويشمل التوسعات والخطوط والشبكات الخاصة بالمنطقة، طبقا للمواصفات القياسية العالمية وتجهيز معامل المحطة بأحدث الأجهزة العالمية وتحقيق أعلى إنتاج للمحطة من المياه.

الاستفادة من كفاءة وخبرات العاملين بالشركة

وقال المهندس مصطفى الشيمي رئيس شركة مياه القاهرة الكبرى للشرب، إنه جرى إسناد توسعات محطة شمال حلوان لمياه القاهرة، للاستفادة من كفاءة وخبرات العاملين بالشركة، بعد نجاحها في إنهاء توسعات محطة مياه طامية بمحافظة الفيوم، التي يبلغ إنتاجها أكثر من 170 ألف متر مكعب يوميا، بعد أن كانت 80 ألف متر مكعب يوميا فقط، والانتهاء من توسعات محطتي أبوعارف 1 و2 بمحافظة السويس ومحطة منفلوط بأسيوط، ودعم الشركات الأخرى بالخبرات المختلفة وتقديم الدعم الكامل لها.

تحمل الضغوط والعمل في ظروف صعبة

وأشار الشيمي، إلى أن شركة مياه القاهرة الكبرى قادرة على تنفيذ المشروعات الكبرى على مستوى الجمهورية، خاصة بعد حصولها على الفئة الأولى في أعمال مياه الشرب من الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وامتلاكها خبرات كبيرة من المهندسين والفنيين وأسطول كبير من المعدات الحديثة، بالإضافة إلى تميزها في توفير الخامات فائقة الجودة من طلمبات ومحابس ومواسير مختلفة قادرة على تحمل الضغوط والعمل في الظروف المختلفة الصعبة.

تقديم الدعم الفني

وأوضح، أن الشركة تمتلك سابقة أعمال متميزة فى مجال توسعات محطات المياه بالمحافظات الأخرى، من منطلق التعاون ونقل وتبادل الخبرات بين الشركات التابعة، وقامت شركة مياه القاهرة بدور فعال ومهم من خلال تقديم الدعم الفني للعديد من الشركات التابعة؛ مما ساعد بشكل رئيسي رفع كفاءة منظومتها القائمة، إذ ساهمت الشركة في إعداد المواصفات الفنية للعديد من المشروعات، والإشراف على تنفيذها من خلال كوادرها البشرية التي تمتلك خرائط كاملة لجميع شبكات المياه على مستوى القاهرة، ودراسة كاملة للتوسعات التي تحتاجها تلك الشبكات المحافظة من خلال بحوث فنية بالزيادة السكانية والعمر الافتراضي للمحطات والخطوط.

تحسين جودة المياه

أشاد الشيمي، بالتنسيق والتعاون الكامل مع الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحي، بشأن المشروعات التي تقوم بها بالقاهرة واستعداد الشركة تحمل تنفيذ أي مشروعات يتم تكليفها بها خلال الفترة المقبلة من أجل تحسين جودة المياه وضمان استمرار الخدمة لجميع المواطنين.