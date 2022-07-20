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%5.2 ارتفاعا في قيمة التبادل التجاري بين مصر وألمانيا خلال 2021 «إنفوجراف»

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محمد مجدي
03:22 م | الأربعاء 20 يوليو 2022
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

نشر مجلس الوزراء، إنفوجرافا تضمن أحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بخصوص العلاقات الاقتصادية بين مصر وألمانيا، التي شهدت نموًّا ملحوظًا في الآونة الأخيرة.

31 % ارتفاعا في قيمة الصادرات المصرية لألمانيا خلال 2021

وأشار الإنفوجراف إلى أن الصادرات المصرية لألمانيا شهدت ارتفاعًا في قيمتها بنسبة 31% خلال عام 2021، لتصل إلى 848 مليون دولار مقابل 646 مليون دولار في 2020.

4.8 مليار دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وألمانيا في 2021

كما شهد التبادل التجاري بين مصر وألمانيا ارتفاعًا بنحو 5.2% عن 2020، لتصل قيمته إلى 4.8 مليار دولار في 2021.

ومن أبرز المجموعات السلعية المُصدرة من مصر لألمانيا: «ملابس، فواكه، معدات وأجهزة كهربائية، وبذور وثمار زيتية».

ويأتي أبرز المجموعات السلعية المستوردة من ألمانيا كالتالي: «سيارات وجرارات ودراجات، ولدائن، ومنتجات صيدلة».

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.