إلهام شاهين تستعد لتصوير فيلم «ستات شداد» في سبتمبر المقبل

تخوض الفنانة الكبيرة إلهام شاهين، تجربة سينمائية جديدة، من خلال فيلم ستات شداد، وتقاسمها البطولة الفنانة ليلى علوي، ومن المقرر انطلاق تصويره عقب انتهاء فصل الصيف.

فيلم ستات شداد من إخراج محمد أبو سيف

فيلم ستات شداد، من إخراج محمد صلاح أبو سيف، والذي سبق له التعاون مع إلهام شاهين في عدد من الأعمال الفنية، أبرزها فيلم خالي من الكوليسترول عام 2005 بطولة أشرف عبد الباقي، خالد صالح، حسن حسني، ماجدة الخطيب، خلود، رشيدة، علي حسنين، طارق عبد العزيز، إيناس مكي، سيناريو وحوار عثمان شكري سليم.

لم يتحدد موعد انطلاق تصوير الفيلم

ويعكف حاليًا المخرج محمد صلاح أبو سيف، على جميع التحضيرات الخاصة بفيلم ستات شداد، واختيار أماكن التصوير، وترشيح النجوم المشاركين في العمل لتسكين الأدوار، قبل انطلاق التصوير والمرجح أن يبدأ في سبتمبر المقبل.

وكان آخر فيلم سينمائي شاركت فيه إلهام شاهين، فيلم حظر تجول عام 2020، تأليف وإخراج أمير رمسيس، بطولة أمينة خليل، أحمد مجدي، عارفة عبد الرسول، محمود الليثي، أحمد حاتم، وتم عرضه في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

جائزة من مهرجان القاهرة السينمائي

وحصلت على جائزة من مهرجان القاهرة السينمائي، باعتبارها أفضل ممثلة، ولاقى الفيلم إشادات نقدية وجماهيرية موسعة، خصوصًا وأنه يناقش قضية شديدة الحساسية تتعلق بزنا المحارم.

وجسدت خلال الأحداث، شخصية امرأة تقتل زوجها ويصدر ضدها حكم بالسجن المشدد، وفور خروجها من السجن بعد قضاء مدتها، وتكون علاقتها بابنتها الوحيدة فاترة بسبب الجريمة التي ارتكبتها في حق والدها، وتتكشف الأحداث تدريجيًا، لتعرف ابنتها أن والدتها قتلت والدها، لمحاولته الاعتداء عليها جنسيًا وهي طفلة.