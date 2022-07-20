سقوط بلكونة على سيارة «ملاكي» بكفر الشيخ دون إصابات

شهدت منطقة «البوسطة القديمة» بمدينة دسوق، في محافظة كفر الشيخ، قبل قليل، سقوط بلكونة من إحدى العمارات على سيارة ملاكي، كانت تقف أسفل العمارة، مما أدى إلى حدوث تلفيات كبيرة بها، ولم تقع أي خسائر بشرية.

الإخطار بوقوع الحادث

ورد بلاغ إلى غرفة العمليات بديوان عام الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، بمحافظة كفر الشيخ بحدوث انهيار بلكونة على سيارة «ملاكي» بمنطقة «البوسطة القديمة» في مدينة دسوق، وعلى الفور انتقل إلى مكان الواقعة عدد من القيادات التنفيذية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتقرر عرض العقار ‏على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لتقييم سلامته الإنشائية.

شهود عيان يروون تفاصيل الواقعة

وأكد شهود عيان لـ«الوطن»، أن بلكونة سقطت على سيارة ملاكي، كانت تقف أسفل العمارة، مما أدى إلى حدوث تلفيات كبيرة بها، وهو ما تسبب في حالة من الفزع بين الجيران، الذين هرعوا إلى ‏السيارة لمحاولة رفع الأنقاض من عليها، ولم تقع أي خسائر بشرية.

محافظ كفر الشيخ يتابع حماية المصطافين

وفى إطار آخر، وجه محافظ كفر الشيخ، اللواء جمال نور الدين، باتخاذ عدة تدابير لحماية المصطافين بشواطى مدينة بلطيم، تتمثل فى إنقاذ المصطافين، وتوفير شركة متخخصة للإنقاذ، فضلا عن توفير كافة المتطلبات لراحة المصطافين، وذلك بالتعاون بين الجهات المعنية بمحافظة كفر الشيخ ومدينة بلطيم، حيث تشهد المدينة إقبالاً من المصطافين رغم ارتفاع درجة الحرارة خلال تلك الفترة على مدينة بلطيم.