«العرابي»: مصر أعدت نفسها لتكون مركزا عالميا لتبادل الطاقة قبل الحروب

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن علاقة مصر وصربيا مهمة وبدأت منذ حكم الرئيس جمال عبدالناصر ونظيره الصربي جوزيف تيتو، خلال فترة الحرب الباردة، لافتا إلى أننا حاليا في حرب فعلية وسط تداعيات وخسائر واضحة للجميع.

الظرف التاريخي بين مصر وصربيا مختلف

وأوضح، خلال استضافته ببرنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية عزة مصطفى والمذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الظرف التاريخي بين مصر وصربيا مختلف عن مرحلة الحرب الباردة، لافتا إلى أن توقيت الزيارة يوضح بعض المقاربات بين الدول المتضررة من تداعيات الأحداث العالمية الأخيرة.

وأشار وزير الخارجية الأسبق، إلى أن زيارة الرئيس لبرلين كانت في نفس الإطار ولم نقف أمام تداعيات التغيرات المناخية وحسب بل نناقش موضوعات تغير المناخ والهجرة غير الشرعية وقضايا الإرهاب وملفى الطاقة والغذاء، مؤكدا أن قمة جدة كانت قمة عربية حقيقية والصوت العربي كان صوتا واحدا، وأظهرت القمة تقاربًا في المواقف بشكل كبير في أولويات القادة العرب.

وأوضح «العرابي» أن التحرك الدبلوماسي المصري حاليا مهم وفقا لما تستدعيه الحالة العامة، لافتا إلى أن تحرك مصر دوليا كان واجبا ولا يمكن التخلي عنه، ومصر أعدت نفسها جيدا لتصبح من أهم مراكز الطاقة قبل تفاقم الأزمات، ولديها استراتيجية استباقية لمواجهة التطورات الدولية الحالية والسعي في شراكات مع دول كبرى مثل ألمانيا وصربيا في الزراعة والصناعة.

هناك مبادئ راسخة في السياسة الخارجية المصرية

وأكد وزير الخارجية الأسبق أن هناك مبادئ راسخة في السياسة الخارجية المصرية، والمصالح تتعارض مع القيم أحيانا من أجل مصالح الشعب؛ وهو أمر يحتاج إلى توازن نجحت فيه مصر، لافتًا إلى أن الفرضية الأمريكية للتحالف ضد إيران فاشلة، خاصة مع وضوح الموقف المصري في هذا الصدد.