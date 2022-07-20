«القابضة للصوامع»: لدينا 44 صومعة بمواصفات عالية الكفاءة

قال اللواء شريف باسيلي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصوامع، إن مصر بها 69 صومعة ذات مواصفات ومعدلات عالية الكفاءة، بسعات تخزينية إجمالية تبلغ 3.4 مليون طن، مشيرا إلى أن الشركة تملك 44 صومعة، في حين تملك شركات المطاحن، ما يقارب الـ23 صومعة، وهي الصوامع الداخلية وليست صوامع المواني.

باسيلي: الصوامع الداخلية تصرف القمح الخاص بالمطاحن

وأضاف «باسيلي»، خلال تصوير خارجي لبرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية «الحياة»، أن الصوامع الداخلية هي من تقوم بصرف القمح الخاص بالمطاحن، إذ إن هناك 15 صومعة جرى بناؤها من قبل، ولكن ومنذ عام 2014 تم بناء ما يقارب الـ30 صومعة.

باسيلي: الصوامع تحافظ على المخزون الاستراتيجي للدولة كلها

واستطرد: «الصوامع دي هي اللي بتحافظ على المخزون الاستراتيجي للدولة كلها، ودي رؤية القيادة السياسية حتى يكون لدينا احتياطي استراتيجي يكفي المواطنين طيلة 6 أشهر، وعملنا استراتيجية قائمة على نقل القمح بالسكك الحديد والنقل البري والنهري، ويوميا بنطلع 24.2 الف طن حتى يجرى توزيعهم على 155 مطحن، والمطاحن بتوزع على المخابز وعددها 27 ألف مخبز منتشرة على مستوى الجمهورية».

وأوضح أن منظومة ميكنة وحوكمة القمح، تقضي بتوصيل القمح المحلي أو المستورد للصوامع، حيث جرى استخدام نظام الذكاء الاصطناعي والحوكمة في 22 صومعة، «بنعرف بنصرف قد إيه يومي، وبنتحكم في كل حباية قمح بتخش أو تتصرف، والصوامع وفرت لينا 15% من الفاقد في القمح، بواقع أكثر من مليون ونصف طن».

وتابع: «القمح المحلي بيتورد عندنا، وبنعمل استراتيجية عشان يكون عندنا تدبير لاحتياجات القمح حتى شهر يوليو المقبل عام 2023، وده بيحصل من خلال مناقصات بندخلها لاستيراد القمح، وبنشوف أقل العروض وبناخدها، وعندنا 22 منشأ بنجيب منهم».