«بحوث القمح في سخا»: اعتماد الصنف الجديد من البذور يستغرق سنوات

قال الدكتور السيد عبدالحميد، رئيس الفريق البحثي لقسم بحوث القمح بسخا، إن سخا نقطة البداية في إنتاج تقاوي القمح ويتم إنتاج درجتين من التقاوي وهي قصار التقاوي التي تعد الأساس في زراعة القمح وهي قليلة جدًا وتصل بنسبة 60% من التقاوى على مستوى الجمهورية.

أهمية الصنف سخا 95

وأضاف «عبدالحميد» خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» مساء اليوم الأربعاء، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أنه يوجد صنف سخا 95 وهو نوع مهم ذكر الرئيس عبدالفتاح السيسي لأن هذا الصنف يعد من الأصناف حديثة التسجيل وجودته عالية وفرض نفسه الفترة الأخيرة ويمكن زراعته في أي مكان، مبينا أن صنف جيزة 71 أقدم وجودته عالية بجانب أصناف مصر 1 ومصر 3 ومصر 4 الذي يعد أحدث صنف هذا العام.

العناية بالقمح

وأوضح رئيس الفريق البحثي لقسم بحوث القمح بسخا، أن الصنف الواحد من القمح يمكن أن يظهر بعد 15 عامًا لأنه يتم العناية به بدقة من أجل إخراج منتج عالي الجودة، لافتًا إلى أنه يجب عدم وجود إصابات حشرية أو فطرية في تقاوي القمح مبينا أن سبب طول مدة إخراج الصنف يعود إلى عمل التهجينات في القمح واستمرار انتخاب الأجيال المختلفة وتقييم الأجيال التي حدثت، متابعًا: «التقييم أولًا بيبقى مرحلي ثم على مستوى الجمهورية وده بياخد 10 سنوات وتسجيل الصنف في إدارة التمييز يستغرق عدة سنوات».