 انطلاق الجولة الثانية من اختبارات قبول الطلاب بالجامعات الأهلية

انطلقت الجولة الثانية من اختبارات القبول بالجامعات الأهلية، اليوم الأربعاء، بمراكز الاختبارات الإلكترونية بالجامعات الأهلية الأربع (الملك سلمان الدولية، الجلالة، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة).

وانتظم سير أعمال الاختبارات في الموعد المُحدد بمراكز الاختبارات الإلكترونية، المُزودة بأحدث أجهزة الحاسب الآلي وخدمة إنترنت فائق السرعة ومراكز بيانات على أحدث مستوى.

وأدى اختبارات القبول 1261 طالب وطالبة (380 طالب بمراكز الاختبارات في الجامعات و881 طالب أونلاين)، لتصل نسبة الحضور إلى 79.1% من إجمالي عدد الطلاب المُسجلين لأداء الاختبارات اليوم.

وعقدت الجامعات عدة لقاءات مع عدد من أولياء الأمور والطلاب، للإجابة على استفساراتهم حول أسلوب وطريقة التقديم والتنسيق وتوزيع الطلاب بالجامعات الأهلية.

ومن المُقرر أن يستمر فتح باب التقدم للتسجيل للاختبارات في الجامعات الأهلية تباعًا وحتى انتهاء امتحانات الثانوية العامة وظهور نتائج هذه الإمتحانات، كما سيتم إعلان نتائج التنسيق للطلاب الذين أدوا الامتحانات بعد أن يتم استكمال رفع شهادات هؤلاء الطلاب على الموقع المُخصص للتقدم للالتحاق بالجامعات الأهلية https://admission.egypt-hub.edu.eg/

يُذكر أن الهدف من اختبارات القبول، هو قياس مجموعة من المهارات والقُدرات ومجالات المعرفة الضرورية للنجاح في مجال معين، ولتقييم مدى إتقان الطالب لمجموعة مُحددة من المهارات التي تعتبر حيوية في مجال الدراسة المُتقدم إليها الطالب، وهي ليست تكرارًا لامتحان شهادة الثانوية العامة أو ما يُعادلها، حيث إن الاختبارات مصممة لتقدير مدى قابلية الطالب لدراسة البرنامج المُرشح له وفقًا للرغبات التي تم تسجيلها.