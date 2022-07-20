أستاذ علم اجتماع: 25% من مواد الدستور تناصر المرأة

قال الدكتور سعد شمس أستاذ علم الاجتماع بجامعة الأزهر، إن البرامج والإستراتيجيات التي دعمت تمكين المرأة بالتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، تستند إلى المواد التي نص عليها الدستور المصري، إذ كفل لها كل الحقوق والحريات، مشيرًا إلى المادة 11 تنص على المساواة بين الجنسين، وتكفل الدولة للمرأة أن تكون ممثلة في المجالس النيابية والقضائية والوظائف العليا القيادية والإدارية، دون تمييز، بناءً على الخبرة والكفاءة.

25% من مقاعد المجالس النيابية مخصصة للمرأة

أضاف «شمس»، في حوار عبر شاشة «القناة الثانية المصرية»، أن 25% من مقاعد المجالس النيابية مخصصة للمرأة، لافتًا إلى وجود 20 مادة بالدستور، للتأكيد على المساواة بين الرجل والمرأة.

ضرورة توجيه القطاع الخاص لتمكين المرأة

وأوضح أستاذ علم الاجتماع، أن المرأة الريفية أصبحت الآن محل اهتمام، بعد أن عانت لفترة طويلة من الإهمال، إذ أصبحت تمنح القروض لإقامة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، إضافة إلى دورها بإدارة شئون المنزل ورعاية الأبناء، لافتًا إلى أن ضرورة توجيه القطاع الخاص لتمكين المرأة، وضمان حقوقها الأدبية والمادية بهذا القطاع.

25% من مواد الدستور تناصر المرأة

وأشاد «شمس» بتوفير بيئة آمنة للعمل للمرأة الآن، مشيرًا إلى أن 25% من مواد الدستور المصري تناصر المرأة، منوهًا بأنه من خلال رؤية مصر 2030، ستصبح المرأة شريك أساسي بالتنمية المستدامة.