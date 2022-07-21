آية حلمي عن مشاركتها في فيلم «جدران»: احتجت تدريبا مكثفا لتجهيز الدور

كشفت الفنانة آية حلمي عن كواليس مشاركتها في فيلم جدران الذي عرض الأيام الماضية عبر منصة Watch IT الإلكترونية، وهو أول إنتاجات المنصة.

آية حلمي تكشف كواليس تصوير فيلم جدران

وقالت آية حلمي في تصريح خاص لـ«الوطن»: «أنا أعرف المخرج محمد بركة من زمان، واشتغلنا مع بعض في دبي، وهو كلمني عن الفيلم قبلها بفترة بس مكنش التوقيت مناسبني، ورجع تاني عمل الفيلم وقالي وكانت ظروفي مناسباني، وشاركت فيه».

كما أشارت أنها تقوم بدور صغير ولكنه كان يحتاج منها إلى تدريب لتخرجه بأفضل شكل ممكن «الدور كان صغير أوي بس كان محتاج مني تدريب على حاجات معينة، فاضطريت أعد مع المخرج واشتغلت عليها بمراجع عشان نجيب بالظبط الشخصية».

آية حلمي توضح صعوبات دورها في جدران

وعن الصعوبات التي واجهتها خلال دورها في فيلم جدران، أوضحت «حلمي»: «مخوفتش من دور الرعب بالعكس خالص كان لازم يستفذني بالدور دا عشان أطلع كل اللي عندي، واللي كان صعب إني أقدر أوصل للناس للدور إن اللي كان بيحصل طبيعي غير مفتعل، كل حاجة جايباها كان من ناس حقيقية اعتمدت عليها في الدور، وأعرف كان بيحصلهم إيه أو بيتحركوا إزاي».

أبطال فيلم جدران

يشارك في فيلم جدران مجموعة من الفنانين وهم: درة، فراس سعيد، نيكولا معوض، هند عبدالحليم، أحمد بدير، والفيلم قصة ياسر صلاح، سيناريو وحوار هيثم وأحمد الدهان، وإخراج محمد بركة.