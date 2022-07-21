توافد طلاب الثانوية على اللجان لأداء امتحانات الأحياء والفلسفة والاستاتيكا

توافد الطلاب، قبل قليل، على لجان امتحانات الثانوية العامة 2022، في آخر أيام الماراثون، حيث يؤدي نحو 707 آلاف و992 طالبًا وطالبة في الشعبتين العلمية والأدبية، الامتحانات في مواد الرياضيات التطبيقية «الاستاتيكا» لشعبة علمي رياضة، والأحياء لشعبة علمي علوم، والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، داخل 2089 لجنة على مستوى الجمهورية، وسط إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

وصول أسئلة امتحانات الاستاتيكا والأحياء والفلسفة إلى اللجان

أكد مصدر مسؤول بغرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، أن الغرفة تابعت وصول أسئلة امتحانات موادا«لاستاتيكا، الأحياء والفلسفة والمنطق»، إلى اللجان، في ختام ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2022، دون حدوث أي معوقات، مشيرا إلى أن هناك رقابة مشددة داخل اللجان الامتحانية لمنع الغش.

إجراءات مشددة داخل لجان امتحانات الثانوية العامة بسبب كورونا

وقال المصدر، لـ«الوطن»، إنّه تم تنفيذ إجراءات مشددة داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2022، للوقاية من كورونا، حفاظا على أمن وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات، مضيفا أن غرفة العمليات المركزية لم ترصد أي حالات يشتبه في إصابتها بالفيروس بين الطلاب، منذ انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2022 في 20 يونيو الماضى.