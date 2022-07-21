تعيين 6265 شابا وصرف 500 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة في القاهرة

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أنّ مديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة، عيّنت 6265 شابا، منهم 54 قادرون باختلاف، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وبلغ عدد المسجلين من راغبي العمل بتلك المكاتب 18270 شابا، منهم 245 قادرون باختلاف، وتوفير 118 فرصة عمل، منها 18 لـ«قادرون باختلاف»، واستخراج 502 شهادة قياس مستوى المهارة، و519 رخصة مزاولة الحرفة.

390 ترخيصا جديدا لعمل الأجانب

وأشار الوزير إلى أنّ المديرية استخرجت في مجال تراخيص عمل الأجانب، 390 ترخيصا جديدا لعمل الأجانب، فضلا عن التجديد لـ159 أجنبيا، وتلقي 355 طلبا، بين تجديد واستخراج تصريح لأول مرة، وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.

1379 شكوى «فصل ومطالب»

وأوضح مدحت الغمراوي، مدير المديرية، في تقريره للوزير عما تم إنجازه خلال يونيو الماضي، أنّ المديرية تلقت 1379 شكوى «فصل ومطالب»، منها 193 شكوى تم تسويتها وديا، وإحالة 279 للمحكمة العمالية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت التي يعملون بها، كما تم حفظ 352 شكوى، وإحالة 77 لجهات أخرى طبقا للاختصاص، وتبقى 478 تحت البحث والدراسة.

وفي مجال العمالة غير المنتظمة، صرفت المديرية منح رعاية تلك الفئة اجتماعيا واقتصاديا، تمثلت في: 154 منحة مولود جديد بإجمالي 312 ألف جنيه، 35 منحة زواج بمبلغ 105 آلاف جنيه، 11 منحة وفاة أحد الأقارب بإجمالي 22 ألف جنيه، صرف منحتي وفاة عامل لأسرهم بإجمالي 20 ألف جنيه، وصرف 24 ألف جنيه لعمل 6 عمليات جراحية كبرى وصغرى وتعويض عجز لـ6 عمال، ليصل إجمالي ما تم صرفه لتلك الفئة 483 ألف جنيه لـ208 عاملين مسجلين.

11 ندوة للتوعية

أما في مجال التفتيش العمالي، انتهت المديرية من التفتيش على 233 منشأة دوري وحملات، وأسفر التفتيش عن تحرير 257 محضرا لمنشآت مخالفة، وبحث 217 شكوى، وتم تسويتها وديا بالكامل، وفي مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 177 منشأة، وإعادة التفتيش على 258 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 116 محضر سلامة وصحة مهنية، وعمل 31 حملة تفتيشية، ومنح 29 رخصة، فضلا عن عقد 11 ندوة توعية.