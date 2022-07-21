«ويكر مسينجه» يؤدي اليمين الدستورية رئيسًا لسريلانكا

أدى «رانيل ويكرميسينجه»، رئيس الوزراء السريلانكي، اليمين الدستورية اليوم، رئيسا للجمهورية، بعد اختياره من قبل البرلمان، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء القطرية.

3 رؤساء مرشحين لمنصب الرئيس

وترشح لانتخابات رئاسة البلاد «رانيل ويكر ميسينجه، رئيس الوزراء الذي أصبح رئيسا بالإنابة بعدما تنازل له الرئيس الهارب جوتابايا راجاباكسا عن صلاحيته، ودولاس ألاهابيروما نائب الحزب الشعبي لسيراليون، أنورا كومارا وقائد حزب JJB».

وفي أولى تصريحاته بعد نجاحه في انتخابات الرئاسة السريلانكية، طالب «ويكرمسينجه»، جميع الأحزاب بالتكاتف والعمل على وضع إستراتيجية تلبي تطلعات الشعب السريلانكي، قائلاً:« انقساماتنا الآن انتهت».

وواجه «ويكرميسنجه»، انتقادات كبيرة بعدما أعلن البرلمان السريلانكي، أن رئيس الوزراء سوف يكون رئيسا للبلاد بالإنابة، بعد تنازل الرئيس الهارب خارج البلاد إلى سنغافورة عن صلاحياته لرئيس الحكومة.

وخرج مئات الآلاف من المحتجين في مظاهرات حاشدة، اعتراضا على هذا القرار، وهو الأمر الذي رد عليه رئيس الوزراء بالإنابة، إلى فرض حالة الطوارئ في البلاد، وكذلك فرض حظر التجوال.

وكان آلاف المتظاهرين الغاضين، خرجوا قبل 100 يوم، مطالبين الرئيس السريلانكي الهارب جوتابايا راجاباكسا بالتنحي عن حكم البلاد، بسبب الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي أدت إلى تراجع الاحتياطي النقدي، وعدم توافر بعض السلع الأساسية وفي مقدمتها الوقود والأدوية وبعض السلع الغذائية، إلا أن الرئيس الهارب لم يستجب لمطالب المحتجين.

اقتحام القصر الجمهوري

وحاصر المتظاهرون القصر الجمهوري واقتحموه ووصلوا إلى غرف النوم الخاصة للرئيس، الذي تم تهريبه قبلها ووضعه في قاعدة عسكرية، كما قام المتظاهرون أيضا باقتحام مكتب رئيس الوزراء وقتها رانيل ويكر ميسنجه.

وحاول الرئيس السريلانكي «راجاباكسا» وقتها السفر عبر مطار كولومبو الدولي إلا أن مسئوولو الهجرة رفضوا سفره وختم جواز سفره وكذلك استقباله في صالة كبار الشخصيات، ليفر الرئيس بعدها على متن طائرة عسكرية إلى المالديف ومنها إلى سنغافورة.