حظك اليوم برج الحمل الجمعة 22-7-2022 عاطفيا ومهنيا

كشفت خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، عن توقعاتها الفلكية وحظك اليوم لمولود برج الحمل، على الصعيدين المهني والعاطفي، مؤكدة أن القمر في منزلك الثاني اليوم، لذا من المهم أن تُظهر يقظة وانتباه، حيث أنه سيكون أكثر استعدادا لتنظيم نفقاتك لهذا عليك أن تراجع خطواتك وحساباتك جيدا، واعمل على ترتيب أولوياتك وأفكارك، و مضاعفة تركيزك، والتزم بالكتمان عن المحطين بك.

وبالنسبة لتوقعات عبير فؤاد، على الصعيد المهني لبرج الحمل، تؤكد أن الشمس في وضع معاكس بالنسبة لك اليوم، وقد تدفعك الأفلاك لاسترجاع ذكريات حزينة، قاوم المشاعر السلبية وكن لبقا في معاملاتك.

حظك اليوم برج الحمل مهنيا

تنصحك الأفلاك اليوم مولود الحمل، بالتركيز واليقظة، نظرا لأن القمر في منزلك الثاني، لذا من المهم اليوم أن تُظهر يقظة واستعدادا أكبر من أجل تنظيم نفقاتك وراجع خطواتك وحساباتك جيدا، والتزم بالكتمان، وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيا

ما زلت الأفلاك تطالبك اليوم بالانتباه مولود برج الحمل، نظرا لأن الشمس في وضع معاكس بالنسبة لك، لهذا سوف تساعدك الأفلاك وتدفعك لاسترجاع ذكريات حزينة من الماضي، فانتبه وقاوم المشاعر السلبية التي تشعر بها، وكن لبقا في معاملاتك.