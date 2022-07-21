صاحب سوبر ماركت ينهي حياة مدرس بسبب 10 آلاف جنيه بمنشأة القناطر

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تفاصيل العثور على جثة مدرس بمنشأة القناطر، مؤكدة أن الجاني صاحب سوبر ماركت، حصل على 10 آلاف جنيه من القتيل، ووعده بسداد المبلغ في موعد محدد، الا أنه رفض إعادة المبلغ، وعندما طالبه الضحية، استدرجه المتهم إلى منطقة خالية من المارة بالقرية، وسدد له 15 طعنة بجسده ورقبته.

وجرى القبض على المتهم، الذي اعترف بارتكاب الجريمة، وتحرير محضر وجرى إحالته إلى النيابة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

10 ألاف جنيه تسبب في مقتل مدرس

وتلقى ضباط مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بمقتل شاب والعثور على جثته ملقاه بأحد الطرق في قرية تابعة لدائرة المركز، فتوجهت قوة أمنية إلى مسرح الجريمة، وتم مناظرة الجثة، ونقلها إلى مشرحة زينهم، ومعاينة مكان الحادث.

وتوصلت تحريات المقدم إكرامي البطران، رئيس مباحث منشأة القناطر، التي أشرف عليها العميد عمرو البرعي، رئيس مباحث قطاع أكتوبر، والعقيد علي عبدالكريم، مفتش المباحث الجنائية، أن صديق القتيل متورط في قتله بسبب رفضه إعادة 10 آلاف جنيه.

وتمكن رجال المباحث من القبض على الجاني، وإخطار اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء علاء فتحي، مدير المباحث الجنائية، وقررت النيابة تشريح الجثة والتصريح بدفنها وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.