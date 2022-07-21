مسرحية «الحادثة» على مسرح النهار.. ضمن فعاليات مهرجان «50 ليلة عرض»

تواصلت عروض مهرجان «مسرح الجماهير»، بعرض مسرحية «الحادثة» على خشبة مسرح النهار، من تأليف لينين الرملي وإخراج شريهان الشاذلي، ويتعاون المهرجان مع موقع «تذكرتي»، لتسهيل عملية الحجز على رواد المسرح.

أشرف زكي يتحدث عن مسرحية الحادثة

وكان الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، دشن المهرجان تحت عنوان «مسرح الجماهير 50 ليلة عرض»، لتكون هذه الدورة الأولى، حيث انطلق المهرجان يوم 28 يونيه الماضي، ومن المقرر أن يستمر حتى السابع من أغسطس المقبل، على خشبة مسرح النهار.

جوائز من مهرجان نقابة المهن التمثيلية

وتحظى العروض الفائزة بجوائز مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح، وجوائز المهرجان القومي للمسرح والمهرجان التجريبي، ويقدم المهرجان 20 ليلة عرض مقسمة على عشرة عروض مسرحية، كل عرض يقدم لمدة ليلتين وبدأ المهرجان بالعرض المسرحي «الرهان»، بطولة عابد عنان وإخراج أحمد الرافعي وتنتهي عروض المهرجان بـ «كنت هنا من قبل» إخراج رامي الطمباري.

معلومات عن المهرجان

المهرجان يشارك فيه أكتر من 200 فنان وفنانة، ويتسابقون على مسرح نقابة المهن التمثيلية المعروف بمسرح النهار بشارع القصر العيني، ويرأس المهرجان الدكتور أشرف ذكي، وإشراف عام وائل عبدالله.

معلومات عن مسرحية الرهان

وضمن فعاليات المهرجان تم عرض مسرحية الرهان، وتدور حول قصة قصيرة تدور أحداثها قام بين رجل مصرفي، ومحامي شاب، تبني فكرة إلغاء عقوبة الإعدام لأنه أمر غير إنساني، ويتصور أن حكم المؤبد هو الأنسب وهنا يعترض المصرفي الذي يرى أن حكم المؤبد أقسى من حكم الإعدام.