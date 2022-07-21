260 مليون جنيه لاستكمال أعمال تطوير محطتي معالجة صرف صحي بسوهاج

خصصت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي مبلغ 260 مليون جنيه خلال خطة عام 2022/2023، لاستكمال الأعمال الجاري تنفيذها في إطار تحويل محطتي معالجة صرف صحي سوهاج غرب ومحطة الكولا بمركز أخميم من المعالجة الثنائية إلى المعالجة الثلاثية.

تحويل المعالجة الثنائية إلى ثلاثية

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، إن الانتهاء من الأعمال المنفذة يساهم في الانتهاء من التحويل للمعالجة الثلاثية ومطابقة السيب النهائي واستكمال جميع المهمات بالمحطة.

طاقة محطتي سوهاج غرب والكولا بأخميم

وأشار المهندس أبو ضيف محمد أحمد، رئيس وحدة تنفيذ المشروعات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، أن محطة معالجة سوهاج غرب تبلغ طاقتها التصميمية 50 ألف متر مكعب لكل يوم، وأنه تم صرف المياه المعالجة الثلاثية من محطة التوسعات بطاقة تصميمية 28 ألف متر لكل يوم على مصرف سوهاج العمومي، وأنه جاري أعمال التأهيل لمحطة المعالجة القديمة بطاقة 22 ألف متر مكعب لكل يوم، للوصول إلى إجمالي 50 ألف متر مكعب/ يوم.

كما تم الانتهاء من أعمال المعالجة الثلاثية بمحطة صرف صحي الكولا، والتي تبلغ طاقتها التصميمية 55 ألف متر مكعب لكل يوم، وجاري الانتهاء من أعمال خط السيب النهائي لتصريف المياه المعالجة ثلاثيا بمياه سوهاج إلى مفيض ترعة نجع حمادي.