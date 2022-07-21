تغيب 23 طالبا عن امتحانات الأحياء والاستاتيكا والفلسفة في مطروح

ترأس عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، غرفة العمليات الرئيسية الخاصة بامتحانات الشهادة الثانوية العامة بديوان المديرية في يومها الأخير، وذلك لمتابعة مسار امتحان مواد الأحياء لطلاب القسم العلمي علوم، والاستاتيكا لطلاب القسم العلمي رياضيات، ومادة الفلسفة والمنطق لطلاب القسم الأدبي.

تغيب 23 طالبا بامتحانات الثانوية العامة

وقال وكيل تعليم مطروح، إنه اطمئن من رؤساء اللجان الاثنى عشر على انتظام أعمال اليوم الأخير لماراثون امتحانات الثانوية العامة في كل اللجان، ومدى توافر الأجواء التربوية المناسبة والهادئة للطلاب، وسط إجراءات أمنية مشددة وتدابير احترازية ووقائية محكمة.

وأضاف أن 1069 طالبا أدوا امتحان الأحياء، فيما تغيب 18 طالبا، وأدي 873 طالبا امتحان الفلسفة والمنطق وتغيب ثلاثة طلاب، فيما أدى 140 طالبا امتحان الاستاتيكا وتغيب اثنان.

متابعة أوراق الأسئلة والإجابة

وأكد وكيل الوزارة أنه تابع منذ الصباح الباكر عمليه خروج صناديق أسئلة امتحانات الثانوية العامة من مراكز التوزيع إلى مقار لجان الامتحان وكذلك مسار العملية الامتحانية، من خلال التواصل المباشر والمستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، للاطمئنان على توافر كل الأجواء الامتحانية المناسبة، وفق التعليمات الوزارية بالإضافة إلي التنسيق المشترك مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة لضمان تحقيق عملية امتحانية منضبطة يسودها الالتزام.

لا شكاوى من الامتحانات

وأكد أن الغرفة الرئيسية لم تتلق أي شكاوى من الطلاب بشأن امتحانات، اليوم الأخير، مضيفا أن كتب المفاهيم الخاصة بالمواد الدراسية والتي استخدمها الطلاب أثناء أداء الامتحانات تم تسليمها وعودتها من اللجان الامتحانية الي مركز توزيع الأسئلة وفق التعليمات الخاصة بهذا الشأن، ووجه لمديرى الإدارات التعليمية بإنهاء كافة الإجراءات المالية والإدارية الخاصه بكل لجنه كلا فى نطاق أدارته التعليمية.

وأوضح أن اللواء خالد شعيب قائد الأقليم يتابع على مدار الساعة كل الإجراءات التى تقوم بها المديريه من أجل انضباط العملية، حيث وجه بضرورة تأمين كافة اللجان الامتحانية وكذلك الملاحظين حتى مغادرتهم مقار اللجان حرصا على سلامتهم حيث يتم التصحيح حتى خروج موعد نتيجة الثانوية العامة.