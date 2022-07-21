إحباط محاولة لتهريب 8 أجهزة وشم ورسم تاتو إلى داخل البلاد

أحبط رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولي، برئاسة هشام شرارة مدير الإدارة، محاولة تهريب عدد من أجهزة الوشم بالتاتو، وكمية من مستحضرات التجميل، بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1985 وتعديلاته.

اشتباه

وفي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من بولندا على متن طائرة خطوط طيران إنتر إير، اشتبه محمد فتحى محمد مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول في راكبة أوكرانية الجنسية لكثرة سفرها وترددها.

تمرير الحقائب على أجهزة الفحص

وبسؤالها عما إذا كانت تحمل معها أي أشياء أو بضائع تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية أجابت بالنفي، وجرى تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفه عمر حساني مأمور الفحص تحت إشراف رامي مروان رئيس قسم الفحص فتلاحظ وجود أشياء تكرارية.

وبالعرض على هشام شرارة مدير الإدارة، قرر تكليف محمد سيد مراد مدير حركة ومحمود خميس ومحمود جمال مأموري الجمرك، لتفتيش حقائب الراكب بحضور هاني حافظ رئيس قسم الأمن الجمركي، وأحمد عسكر مأمور مكافحة التهرب، وتبيّن وجود 8 أجهزة الوشم ورسوم التاتو و750 قطعة مستحضرات تجميل مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبها.

وقرر عبدالعال نعمان، مدير عام جمارك الغردقة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 14 لسنة 2022، وتحريز المضبوطات.