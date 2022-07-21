رئيس «مياه أسيوط» يوجه بتقنين الوضع القانوني للوصلات المخالفة

اجتمع المهندس هشام درة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، بعدد من مهندسي منطقة غرب أسيوط ومسئولي الرقابة والمتابعة، لمتابعة صيانة وتشغيل محطات المياه والصرف الصحي بالمنطقة، متناولا مجالات إدارة العمل الخدمي بمنطقة غرب أسيوط من جودة المياه ومتابعة مدى تفعيل خطة غسيل وتطهير الشبكات الدورية، بالتنسيق الكامل بين الإدارات المعنية بجودة المياه وشئون البيئة، وخلال الاجتماع تناولت إدارة الرقابة والمتابعة أهم معوقات التشغيل والصيانة وتأثير ذلك على الخدمة، خاصة وأن المنطقة ذات كثافة سكانية.

متابعة دورية لأعمال غسيل الشبكات

وأكد رئيس الشركة على ضرورة المتابعة الدورية والالتزام بالجدول الزمني المحدد والمواعيد المقررة لأعمال غسيل شبكات المياه، ضمانا لجودة المياه المقدمة للمواطنين، ومتابعة أعمال خطة تطهير وتعقيم شبكات وغرف الصرف الصحي، وأعمال الصيانة والتشغيل للمحطات، ومتابعة مدى تطبيق مهمات السلامة والصحة المهنية، والمتابعة الدورية منعا لحدوث أي كسر أو انفجارات أو تعطيل للأداء الخدمي وشدد على تطبيق منظومة الشكاوى المقدمة من المواطنين.

متابعة ميدانية وتقنين الأوضاع

كما شدد «درة» خلال الاجتماع على ضرورة المتابعة الميدانية والكشف عن وصلات المياه الخلسة وتقنين الوضع القانوني لأصحابها، وذلك لتقليل الفاقد نظرا للأنها مياه منتجة غير محاسب عليها، بجانب توعية المواطنين بالاستخدام الأمثل لكل قطرة مياه باعتبارها مسئولية مشتركة بين كافة أطراف المجتمع.