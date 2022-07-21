جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2022 للطلاب المكفوفين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، الدور الثاني للمكفوفين 2022، حسب ما جاء في الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر فيس بوك، كما يلي:

جدول امتحانات الدور الثاني مكفوفين

- السبت 20 أغسطس 2022 اللغة العربية «ورقة أولى» لمدة 3 ساعات من الساعة التاسعة وحتى 12 ظهرا.

- الأحد 21 أغسطس 2022 اللغة العربية «ورقة ثانية» لمدة 3 ساعات من الساعة التاسعة وحتى 12 ظهرا.

- الإثنين 22 أغسطس 2022 امتحان علم النفس لمدة ساعتين من الساعة التاسعة وحتى الحادية عشرة، وامتحان علم الاجتماع من الساعة الحادية عشرة والنصف حتى الواحدة والنصف ظهرا.

- الثلاثاء الموافق 23 أغسطس 2022، امتحان اللغة الأجنبية الأولى «ورقة أولى» لمدة 3 ساعات من الساعة التاسعة وحتى 12 ظهرا.

- الأربعاء الموافق 24 أغسطس 2022، امتحان اللغة الأجنبية الأولى «ورقة ثانية» لمدة 3 ساعات من الساعة التاسعة وحتى 12 ظهرا.

- الخميس 25 أغسطس 2022، امتحان الجغرافيا ورقة أولى لمدة 3 ساعات من الساعة التاسعة وحتى 12 ظهرا.

- السبت 27 أغسطس 2022، امتحان الجغرافيا ورقة ثانية من الساعة التاسعة وحتى 12 ظهرا.

- الأحد الموافق 28 أغسطس 2022، امتحان اللغة الأجنبية الثانية «ورقة أولى» من 9 صباحا حتى الحادية عشرة والنصف صباحا، وامتحان امتحان اللغة الأجنبية الثانية «ورقة ثانية» من الحادية عشرة والنصف صباحا حتى الواحدة والنصف ظهرا.

- الإثنين 29 أغسطس 2022، امتحان مادة التاريخ ورقة أولى من الساعة التاسعة وحتى 12 ظهرا.

- الثلاثاء الموافق 30 أغسطس 2022 امتحان مادة التاريخ ورقة ثانية من الساعة التاسعة وحتى 12 ظهرا.

- الأربعاء الموافق 31 أغسطس 2022 امتحان مادة الفلسفة من 9 صباحا حتى 11 صباحا، وامتحان المنطق من الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا وحتى الواحدة والنصف ظهرا.