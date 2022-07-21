حظك اليوم برج القوس الجمعة 22-7-2022 عاطفيا ومهنيا

يمتلك مواليد برج القوس شخصية هادئة ومتزنة لها حس فكاهي ما يعد أحد الأسباب والعوامل الأساسية التي تساعدهم على تكوين العديد من الصداقات في وقت قصير وقياسي، كما أن لديهم طبيعة خاصة محبة للسفر والترحال فضلًا عن روح المغامرة والمرح التي يتمتعون بها ويتميزون بها عن غيرهم.

يفضل أصحاب برج القوس الابتعاد عن الأعمال الروتينية ويعشقون المغامرة، وعلى استعداد لبذل أي مجهود وكل ما لديهم من طاقة لتحقيق الأفكار التي تطرأ عليهم، كما يحبون العمل كثيرا لتحقيق المال الوفير لإنفاقه على كل ما يستمتعون به ويحقق لهم السعادة.

وتستعرض «الوطن» حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العملي والصعيدين العائلي والعاطفي.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

تقول خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد، إن القمر في وضع معاكس لمواليد برج القوس اليوم، وأن الأفلاك تطالبهم بالصبر والتحمل لفترة أطول حتى تتحسن الأمور.

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

وكشفت خبيرة الأبراح لأصحاب القوس أن الفلك ينصحهم بالاعتماد على النفس خاصة في العمل، وعليهم ألا ينظروا من حولهم كثيرا، والانتباه للحقوق جيدًا.