الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2022-2023.. 35 أسبوعا تنتهي 8/6/2023
كتب:
أسماء زايد
03:07 م | الخميس 21 يوليو 2022
الدكتور طارق شوقي - وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2022-2023، لجميع المراحل التعليمية للمدارس الرسمية والرسمية للغات، والخاصة لغات، عبر الصفحة الرسمية لها.
تفاصيل الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2022-2023
وحددت وزارة التربية والتعليم الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2022-2023، حيث يستمر لمدة 35 أسبوعا، ويبدأ يوم السبت 24 سبتمبر 2022، وينتهي يوم الخميس 8 يونيو 2023، مؤكدة أنّ مدة أيام الدراسة الفعلية بعد حذف أيام الإجازات الرسمية تكون كما يلي:
- الفصل الدراسى الأول 98 يوما.
- الفصل الدراسي الثاني 96 يوما.
- تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسب الحضور.
- يخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة.
وحددت الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2022-2023، الفصول الدراسية كما يلي:
- يبدأ الفصل الدراسي الأول السبت 24 سبتمبر 2022 وحتى الخميس 26 يناير 2023.
امتحانات الفصل الدراسي الأول بالخريطة الزمنية
- تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 14 يناير 2023 حتى الخميس 26 يناير 2023، وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2022-2023.
- تبدأ الامتحانات الشفهية والعملية قبل عقد الامتحانات النظيرة بأسبوع على الأكثر ويحظر عقد الامتحانات في ديسمبر.
- تبدأ إجازة منتصف العام السبت الموافق 28 يناير 2023 وحتى الخميس الموافق 9 فبراير 2023 «لمدة أسبوعين».
- يبدأ الفصل الدراسي الثاني السبت الموافق 12 فبراير 2023 وحتى الخميس الموافق 8 يونيو 2023.
- وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسىي الجديد 2022-2023 تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية والنقل للعام الدراسي 2023، السبت الموافق 3 يونيو 2023.
- امتحانات الثانوية العامة يوم 10 يونيو 2023، وفقا للخريطة الزمنية.
- امتحانات الدبلومات الفنية نهاية العام 8 يونيو 2023.