الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2022-2023.. 35 أسبوعا تنتهي 8/6/2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2022-2023، لجميع المراحل التعليمية للمدارس الرسمية والرسمية للغات، والخاصة لغات، عبر الصفحة الرسمية لها.

تفاصيل الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2022-2023

وحددت وزارة التربية والتعليم الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2022-2023، حيث يستمر لمدة 35 أسبوعا، ويبدأ يوم السبت 24 سبتمبر 2022، وينتهي يوم الخميس 8 يونيو 2023، مؤكدة أنّ مدة أيام الدراسة الفعلية بعد حذف أيام الإجازات الرسمية تكون كما يلي:

- الفصل الدراسى الأول 98 يوما.

- الفصل الدراسي الثاني 96 يوما.

- تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسب الحضور.

- يخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة.

وحددت الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2022-2023، الفصول الدراسية كما يلي:

- يبدأ الفصل الدراسي الأول السبت 24 سبتمبر 2022 وحتى الخميس 26 يناير 2023.

امتحانات الفصل الدراسي الأول بالخريطة الزمنية

- تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 14 يناير 2023 حتى الخميس 26 يناير 2023، وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2022-2023.

- تبدأ الامتحانات الشفهية والعملية قبل عقد الامتحانات النظيرة بأسبوع على الأكثر ويحظر عقد الامتحانات في ديسمبر.

- تبدأ إجازة منتصف العام السبت الموافق 28 يناير 2023 وحتى الخميس الموافق 9 فبراير 2023 «لمدة أسبوعين».

- يبدأ الفصل الدراسي الثاني السبت الموافق 12 فبراير 2023 وحتى الخميس الموافق 8 يونيو 2023.

- وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسىي الجديد 2022-2023 تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية والنقل للعام الدراسي 2023، السبت الموافق 3 يونيو 2023.

- امتحانات الثانوية العامة يوم 10 يونيو 2023، وفقا للخريطة الزمنية.

- امتحانات الدبلومات الفنية نهاية العام 8 يونيو 2023.