رسائل زراعية هامة للمزارعين لتلافي آثار الموجه الحارة ومكافحة الأمراض

وجّه الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عددًا من النصائح الهامة التي يجب اتباعها خلال الأسبوع الحالي للحفاظ على المحاصيل من الموجه الحارة والآفات والديدان وضمان أعلى إنتاجية.

مزارع المانجو

يرجى عدم جمع ثمار المانجو مبكراً وقبل النضج المناسب حتى لا تنخفض جودة الثمار وتصاب بأمراض ما بعد الحصاد.

مزارع الزيتون

عدم الاستعجال في تقديرات المحصول على الشجر نظراً لتأخر التحجيم في ثمار الزيتون بسبب طول فترة الشتاء خلال بداية الموسم.

مزارع الرمان

يرجى عدم زيادة كميات مياه الري عن اللازم خلال فترة تحجيم الثمار حتى لا يحدث تشقق للثمار وكذلك خلال فترة تلوين الثمار بالإضافة إلى أن الرطوبة العالية تساعد على زيادة الإصابة بديدان الثمار أو تسبب زيادة في ظاهرة التشقق للثمار.

مزارع الأرز

اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ضد مرض لفحة الأرز وخاصة أصناف سخا 101 – سخا 104 – سخا 108.

مزارع الذرة

اتخاذ كافة إجراءات المكافحة ضد دودة الحشد أو ثاقبات الذرة من خلال محاصرة بؤر الاصابة وعدم السماح بتعدد الأجيال للحشرات.

مزارع القطن

للحفاظ على حجم مناسب للوز يجب الخفض التدريجي للسماد النيتروجيني وزيادة كميات السماد البوتاسي في صورة نترات أو سلفات بوتاسيوم.

مزارع الطماطم

المكافحة المناسبة لضمان زيادة عدد أجيال سوسة الطماطم بالمواد الفعالة «اندوكساكارب - دلتا مثرين - ريناكسيبير - كلورانتر انيلبرول».

مزارع الخضر

متوقع زيادة معدلات التنفيل لمحاصيل «الطماطم – الفلفل – الكوسة – الخيار – الكوسة»، بسبب زيادة فرق حرارة الليل والنهار خلال هذه الفترة ويجب العلاج بإضافة حامض الفولفيك والرش بمركب كالسيوم بورون «1 لتر / فدان»، مرتين متتاليتين بينهما 5 أيام.